'Es un lujo guiarte'; el emotivo mensaje de Pepe Aguilar por el cumpleaños 18 de Ángela Aguilar

La cantante Ángela Aguilar llegó a su cumpleaños número 18, razón por la que su padre Pepe Aguilar no dudó en felicitarla en redes sociales con una fotografía acompañada de un emotivo mensaje.

A través de su cuenta de Instagram el cantante expreso sus palabras de cariño y amor para su hija:

"Hija Querida. No hay palabras que describan correctamente el amor que te tengo y lo que siempre has significado para mi. Te amo muchísimo y estoy muy orgulloso de quien eres y como has llegado a eso, es un lujo guiarte", dijo el interprete de "Perdono y Olvido".

"Aprender de ti (y contigo) y descubrirte cada día. Descubrir a ese tremendo ser humano que eres, con tan buen corazón y de una entrega constante e incondicional. Siempre buscando que todos a tu alrededor estén siempre bien. Agradezco a Dios por permitirme convivir tanto con alguien como tú. Y más agradezco que tenga el honor de ser tu papá", añadió.

Pero además de ser emotivo añadió algo de comedia, ya que también se burló de que ya estaba más grande:

"Eres ya toda una mujercita hecha y derecha…….y apenas estamos comenzando!! FELICES DIECIOCHO 18 Hijita !!!!!

(YA ESTAS RUCA !!! )"

Ángel Aguilar ha demostrado ser una digna heredera de la dinastía de familia, colocándose como una de las cantantes más importantes del momento a su corta edad.