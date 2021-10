De aprobarse Reforma Eléctrica en Coahuila perdería 3 mil mdd

Coahuila se vería muy perjudicado con la aprobación de la Reforma Eléctrica como viene del Ejecutivo, pues se tienen 20 proyectos de energías limpias en proceso y otras inversiones ya realizadas, lo que sumaría más de 3 mil millones de dólares.

José Antonio Gutiérrez Jardón, diputado federal, dijo que hay más de 2 mil millones de dólares que están en inversiones en proyectos de energías renovables, ya realizadas y en los 20 proyectos que se tienen en proceso para el estado, se sumarían otros mil millones de dólares.

"Además del costo de la instalación, está la derrama económica que trae esto, el empleo, muchas cosas que vienen de la mano, así como el que nos hacen un estado más competitivo", expuso.

Confió en que "tal cuál está la reforma no va a pasar, nosotros no estamos de acuerdo porque es un retroceso en el tema de la competitividad, de los costos de la energía, es un retroceso total". Aseguró que la postura es esa y, si no se cambia la propuesta, no será autorizada por la fracción parlamentaria del PRI.

Señaló que la posición del Comité Ejecutivo Nacional del partido es que se va a analizar, se va a revisar con expertos, pero insistió en que, si no hay modificaciones, no se aprobará por parte de los legisladores de Coahuila.

"No le podemos cerrar las puertas a la competencia, no podemos quitarle todo lo que hemos avanzado, en el tema de los proyectos, de energías renovables, eólica, solares, tenemos más de 20 proyectos en proceso", dijo.

El diputado federal consideró que no existe un "PRI fracturado", pero reconoció que hay legisladores en el sur del país que están de acuerdo con la iniciativa porque no tienen inversiones en sus entidades en estos temas de energías limpias, por lo que no han visto las ventajas que puede traer, al ser el costo de energía más económica.

Refirió que no existe un compromiso siquiera de bajar la energía mediante esta iniciativa, lo que requiere de un proceso. En este sentido, consideró que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) iba por buen camino en la reforma que se había dado, por lo que se habían hecho descuentos hasta del 30 por ciento en el costo de la energía por la mayor competencia.

