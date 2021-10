Policía de San José reporta tiroteo tras partido de Cruz Azul y Earthquakes

En el estacionamiento del estadio se reportaron conatos de bronca e incluso una balacera, así lo expuso la policía en redes sociales.

Para poder atender dichos encuentros, la policía local anunció que echaron mano de 40 elementos policiacos.

Afortunadamente no hubo daños de gravedad, tras los enfrentamientos la policía aseguró que "las heridas no ponen en riesgo su vida".

Ante dicha situación, el San Jose Earthquakes agradeció la intervención de los oficiales para frenar dichos encuentros.

"Los San Jose Earthquakes están al tanto del incidente que tuvo lugar en el estacionamiento después del partido (del jueves por la noche). La organización Earthquakes está muy agradecida por la rápida respuesta del departamento de policía de San José y está trabajando en estrecha colaboración con él para recopilar más información en esta vez".

Patrol Units are currently responding to and assisting Officers at PayPal Park.

After tonight’s soccer game multiple fights and at least one shooting was reported at the stadium and surrounding lots.

This is an active seen. Unknown injuries and no numbers on arrests yet. pic.twitter.com/B2zf9O6p5t