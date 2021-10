Chery Macías no cree que el estado de ánimo determine el sabor final de un platillo, pero sí que cada persona tiene un sazón inherente que deja plasmado en cada comida que decide preparar.

La creadora de La Recomelona ahora dedica su tiempo completo a este sueño que logró materializar gracias a su sabor y a las redes sociales.

“Nunca pensé que me pudiera dedicar en algún momento al cien por ciento a la cocina, pero ahora que lo hago lo disfruto mucho. Obviamente mi primera entrada es el formato de los dips, pero La Recomelona es a lo que siempre me quise dedicar y no podía y ahora se está cumpliendo”, comparte Chery con evidente entusiasmo.

Dos sabores de dips creados por la lagunera están presentes en veinte puntos de venta distribuidos en Torreón, Gómez Palacio y Lerdo. Llevan todo su sazón y son vendidos, en su mayoría, a través de sus redes sociales, donde además comparte recetas y tips para que sus seguidores preparen sus platillos de manera más sencilla.

Para las Calabacitas Búfalo, Chery comparte: “Yo las hice con pollo rostizado que me quedó de un día. Lo que hago es que lo desmenuzo y lo meto a bolsitas de plástico para congelar y después lo puedo utilizar para esas calabacitas o para hacer alguna sopa o ensalada. Lo máximo que se puede dejar congelando un pollo son dos meses. Puede durar hasta más, pero yo recomiendo que no pasen más de dos para que lo utilicen.

“Estas calabacitas son con salsa búfalo y blue cheese. Muchas veces vamos a un lugar a comer y nos dan paquetitos de salsa o aderezos y los tiramos. Yo les recomiendo que guarden esos sobrecitos y esas cajitas de aderezos y así las puedan utilizar para esta receta o recetas próximas”, concluye Macías.

RECETA

Ingredientes

3 calabacitas medianas (para dos personas)

2 tazas de pollo desmenuzado.

4 cucharadas soperas de salsa búfalo.

Aderezo Blue Cheese al gusto.

Empieza por poner a hervir las calabacitas por 15 minutos, sácalas del agua y déjalas enfriar. Córtalas por la mitad y quítale las semillas, dejando un hueco en ellas para que parezcan canoas.

Luego, el pollo desmenuzado lo mezclas con la salsa búfalo y con él rellena las calabacitas.

Encima agrega más salsa búfalo y un poco de Blue cheese y listo.