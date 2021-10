Cada pieza la realizo pensando que es para mí: Tracy Reuss

La búsqueda de una pasión y la consolidación de un sueño, llevaron a Tracy Reuss a convertirse en Modelo y además, en Joyera.

Contrario a lo que podría parecer, el camino de Tracy inició en la carrera de veterinaria. Sin embargo, un giro del destino la llevó a participar en la segunda temporada del reality show Mexico's Next Top Model, del cual resultó ganadora.

Y es precisamente en este punto, donde la historia se transformó, el camino cambió y el destino la llevó a parajes inesperados, donde el crecimiento personal fue obligatorio.

¿Quién es Tracy Reuss?

Desde hace un año y medio aproximadamente, es diseñadora de joyas y orfebre. Me gusta mucho la moda y por eso estudié un MBA con este enfoque, la dirección de empresas de moda. Soy muy feliz, estoy haciendo lo que me gusta, por fin. Después de muchos años de búsqueda y aprendizajes.

¿Cómo fue que alguien que empezó estudiando veterinaria, terminó con un MBA enfocado en moda y además, como joyera?

Cuando estaba estudiando veterinaria, fue cuando participé en el Mexico's Next Top Model. Antes de iniciar el programa, a todas las participantes nos hicieron firmar un contrato de exclusividad con la agencia por cuatro años, entonces a quien gana le hacen válido el contrato. Como yo gané, me tuve que quedar en la Ciudad de México. Abandoné mi carrera de veterinaria para trabajar de tiempo completo en el modelaje por cuatro años.

¿Crees que la experiencia en México’s Next Top Model te cambió la vida?

Siento que sí me cambió la vida porque me hizo salirme de Torreón y hasta de México, porque me fui a China un año. Esto me hizo crecer muchísimo porque hubo momentos muy complicados tanto en CDMX como en China, estaba chiquita, sola, fue difícil, pero al final de cuentas todo valió la pena, pues me hizo la mujer que soy ahora.

¿Cómo supiste que querías dedicarte al diseño de joyas?

Primero estaba perdidísima, que si veterinaria, que si modelo, que negocios internacionales. Afortunadamente elegí de manera acertada, una carrera que me permitió estudiar el MBA que me gusta, si no, nada de esto hubiera sido posible.

La moda abarca joyas, ropa, accesorios, maquillaje y cuando estaba en el MBA en Madrid, nos mandaron a hacer prácticas a la joyería Suárez, que son super famosas en la calle Serrano, ahí tenían diamantes y centenares de piedras preciosas, entonces me enamoré. Siempre me gustaron las joyas, pero nunca me imaginé que llegaría a poner mi propia marca.

Desde ahí comencé, mi trabajo final de máster fue de una joyería, con el equipo que tenía en la escuela, éramos cuatro niñas.

Ya cuando salí, inicié la búsqueda de un trabajo en joyerías, el cual no encontré por ningún lado, pero yo sabía que tenía que iniciar en ese mundo para conocer cómo se movía, para aprender cómo funcionaban las joyas antes de poner mi marca.

Una vez que llegó la pandemia, regresé a Torreón y enfoqué mi búsqueda en una escuela de joyería, la cual tampoco encontré. La suerte me sonrió un poco y me pasaron el teléfono de quién se convirtió en mi maestro, Gerardo Hernández, que me empezó a enseñar y con quién estaré eternamente agradecida.

Además por el camino encontré a Miguel Quintero, Isabel Herrera y Francisco Serrato, quienes con toda la paciencia y cariño me mostraron sus habilidades y se convirtieron en mis mentores.

Ya con la práctica, hice pequeñas piezas para mi familia y fue cuando la gente me empezó a pedir joyas. Para mí fue pensar, si estoy haciendo una joya y la voy a vender, no puedo entregarla en una bolsita de celofán, necesito un empaque bonito. Entonces hice mi logo, mandé a hacer los envoltorios y empezó a crecer, comencé a crear una marca de joyas.

¿Sientes que te reinventaste con el diseño de joyas?

Totalmente. Yo trabajaba en el ambiente godín, pero no porque me gustara, sino porque tenía que trabajar. Siempre terminaba en áreas administrativas y lo que buscaba era formar parte de un equipo creativo, por eso decidí hacer lo que me gusta y me convertí en mi propia jefa.

En otra entrevista mencionaste que te gustaban mucho las joyas de Daniel Espinoza, pero tu estilo es mucho más sutil…

Daniel tiene un estilo diferente e increíble, como muy mexicano, mete muchos elementos que representan al país. Además sus joyas son plata, como más enfocadas en el diseño, mientras que las mías son más atemporales, clásicas, para utilizarse toda la vida.

¿De dónde sale la inspiración para la creación de tus joyas?

De la vida. Soy muy observadora y siempre estoy fijándome en lo que la gente trae puesto. Me encanta ver qué es lo que le gusta a las personas, qué se ponen, qué está de moda. Además, me gusta iniciar el proceso creativo comprando de primera instancia las piedras. Por decir algo, primero consigo una esmeralda y en base a ella, puedo imaginarme qué es lo que haré.

¿Crees que es importante el bienestar emocional, para proyectarlo en lo físico y en tu trabajo?

Totalmente. Siento que hago algo que me gusta tanto, que me sale muy bien.

¿Cuáles consideras tus secretos de belleza, pero belleza interior, no física?

La empatía es imprescindible. Siempre trato de ponerme en el lugar de las personas, de intentar conocer los sentimientos que tienen y de ver las cosas como ellos las ven. De esta manera puedo “acercarme” a la gente y tratar de producir piezas como salidas de sus propias cabezas. Además, está el respeto, tanto a uno mismo como a los demás.

¿Alguna vez has sentido inseguridad con lo que haces?

Definitivamente sí. Porque soy súper perfeccionista y me vuelvo loca al saber que algo no me sale de manera perfecta, tengo que volver a hacerlo hasta que me guste al 100 por ciento.

¿Hay algo que te dices a ti misma para impulsarte a hacer las cosas?

Que me tiene que salir bien. No me puedo quedar a medias ni entregar una joya mal hecha, porque es un artículo importante. Obviamente cada vez que hago una pieza, me concentro al máximo y la realizo pensando como si fuera para mí, el estándar de calidad que tengo es mi gusto propio y les prometo que soy muy quisquillosa, me enfoco en todos los detalles, por eso siempre intento que queden de la mejor manera posible.

¿Qué opinas del empoderamiento femenino?

Me encanta, yo soy súper feminista y creo que estamos haciendo un gran trabajo entre todas las mujeres. Seguimos aprendiendo, seguimos creciendo, pero cada vez estamos más enfocadas.

Vivimos en un país muy machista y poco a poco hemos logrado enfocarnos en los puntos más importantes para crear el mundo que todas queremos. Nuestra generación está aprendiendo a ser feminista, pero con un pensamiento menos disperso y más enfocado, que a su vez obtiene resultados más grandes.

¿Te consideras una mujer poderosa?

Claro que sí, muy poderosa. Así lo siento, hago lo que me gusta y me sale muy bien.

¿Sientes que la pandemia te afectó emocionalmente?

Sí, sobre todo por la situación general en el mundo. Mucha gente comenzó a morir y aunque personalmente no sufrí ninguna pérdida cercana, el ambiente se volvió triste y depresivo, afectó a muchísima gente, a la economía y a la vida en general como la conocíamos.

¿Cuáles son tus planes a futuro?

Planeo seguir en las joyas, seguir haciendo crecer mi marca y además seguir modelando cuando tenga la oportunidad.

¿Cuál es el siguiente reto en puerta?

Terminar mi página web, que actualmente está en construcción. Poder lograr producciones grandes de joyas, manteniendo la misma calidad y sobre todo, mi toque personal y mi técnica artesanal.

Si pudieras decirle algo a la Tracy del futuro ¿qué le dirías?

Que se mantenga enfocada y trabajando, que siga siendo espectacular. Que recuerde que hacer lo que le gusta incrementa las posibilidades de que lo hagas bien y además, está garantizado que te convertirá en la persona más feliz.