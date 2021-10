¿Selena Gomez y Chris Evans tienen un romance?; despiertan rumores

Selena Gomez y Chris Evans han encendido las alarmas de cientos de internautas tras circular el rumor de que los famosos artistas podrían estar saliendo juntos.

La cantante de 29 años y el actor, de 40, se volvieron tendencia en Twitter después de que Evans comenzó a seguir a Selena en Instagram, lo que no pasó desapercibido por los fanáticos de ambos, pues anteriormente Gomez había confesado estar enamorada del intérprete de "Capitán América".

"Me gusta Chris Evans. ¿No es lindo?", reveló Selena durante una aparición en "Watch What Happens Live with Andy Cohen" y agregó: "Es muy lindo". Luego se preguntó en voz alta si Evans amaría u odiaría el hecho de que ella hablara abiertamente sobre estar enamorada de él, a lo que Cohen respondió: "¡Creo que te amará!".

Luego de que el actor estadounidense siguiera a la intérprete de "Baila conmigo" en la red social, fans mostraron su entusiasmo por la interacción, sin embargo, al parecer la relación de los actores podría no solo limitarse en redes sociales, ya que supuestamente habrían sido captados juntos, lo que ha vuelto locos a sus seguidores al creer que podría existir un romance entre los famosos.

Y es que en Twitter circulan unas fotografías en las que aparecen Selena y Chris abandonando presuntamente el mismo estudio de grabación en Los Ángeles, California, el pasado primero de octubre. Ese mismo día, aseguran que también fueron fotografiados en el mismo restaurante. Sin embargo, todo se trata de un rumor, pues dichas imágenes fueron editadas.

EXCLUSIVE: Chris Evans and Selena Gomez was spotted leaving the same restaurant, the two superstars started following eachother recently on IG too rumours been saying that they're dating ! pic.twitter.com/HRqxIsnasf — RIRI (anti cupcakes) (@itaintriri) October 1, 2021

EXCLUSIVE: Chris Evans and Selena Gomez seen leaving the same studio in LA (Oct.1st). Rumours are that the two superstars are working together in an upcoming film after they started following eachother on Instagram. pic.twitter.com/9d0Qx22ZKS — paro (@selenasadios) October 1, 2021

Pese a que todo fue una broma, internautas mostraron su emoción en las redes sociales ante la posibilidad de un amorío entre las celebridades, por lo que no pierden la esperanza de que esto ocurra.

me waking up with Selena Gomez and Chris Evans dating rumors all over social media pic.twitter.com/E7MYHlOUVn — meow (@Beejay_Balleras) October 7, 2021

LISTEN IF THE RUMORS ABOUT SELENA GOMEZ DATING WITH CHRIS EVANS IS A REAL THING, THEY'LL BE THE MOST ATTRACTIVE COUPLE EVER. I KNOW THAT THEY'LL BE GOOD FOR EACH OTHER. I CAN FEEL IT. pic.twitter.com/CSzKgQyhuO — san (@oceaninlights) October 7, 2021

BRO I AM NOT MAD ABOUT THIS RUMOR SELENA GOMEZ AND CHRIS EVANS ARE SUCH A POWER COUPLE pic.twitter.com/S5aMChGzfW — dilf lover (@uhdonttellmymom) October 7, 2021

I’m seeing things about Selena Gomez and Chris Evans being a thing…and yah know I’m not mad about it…Jesus they’d be a hot couple pic.twitter.com/og1bgSmh0j — eerie echo Ѽ (@effortlessecho) October 7, 2021

Selena Gómez y Chris Evans podrían tener una relación,hay rumores de que están saliendo pic.twitter.com/eouTB7w42f — my favourites? my safe place (@favssafeplace) October 7, 2021

*Chris Evans sigue a Selena en instagram* Yo: pic.twitter.com/ewUdQRZ0Hj — mon ♡ (@seIandmons) October 7, 2021

Chis Evans en tendencias, yo viendo pq es tendencia Chris Evans pic.twitter.com/RKHeDDpWII — — Lady Godiva (@Shelbybookss) October 7, 2021