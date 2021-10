Nunca hay agua potable con regularidad: habitantes de Francisco I. Madero

En realidad nunca han tenido un servicio de agua potable con regularidad en la presente administración, manifestaron vecinos de varias colonias de Francisco I. Madero, quienes reiteraron su molestia pues llevan más de tres semanas sin el vital líquido.

Manifestaron que pese a las promesas, que en breve se restablecerá el suministro, pasan los días sin que eso ocurra, pues les mandan las pipas una vez por semana, incluso hay ejidos en que lo hacen cada 15 días.

"No tenemos tres semanas, en realidad no sabemos lo que es tener agua con regularidad en estos tres años, por que esto pasa muy seguido, cuando no es una cosa es otra" dijo una vecina del fraccionamiento Pinabetes.

Afirmaron que no hay interés de las autoridades, pues antes, al menos les avisaban por redes sociales que se suspendería el servicio y les aclaraban la razón, sin embargo ahora ya ni esa atención tienen por parte de Simas.

Reiteraron que hay sectores en donde a veces sale un "chorrito", pero otro problema que tienen es que, en muchos domicilios conectan bombas para llenar los tinacos o cisternas, lo que les imposibilita almacenar a los que no cuentan con esos aparatos.

Manifestaron que durante todas estas semanas en las que no sale "ni gota" y que no se envían las pipas tan seguido, utilizan agua purificada para bañarse para hacer parte de los quehaceres domésticos y en ocasiones emplean hasta cinco garrafones.

"Nos dicen que no hay agua por un pozo que se descompuso, pero van más de tres semanas que tienen con eso y así se la han llevado, con ya mero lo arreglan y nomás nada".

