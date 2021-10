Sugieren usar otras plataforma Coworking, aún sin recuperarse Pandemia redujo uso de efectivo Abogan por comercio inclusivo

-La caída de las redes sociales propiedad de Facebook afectó a las Pymes que utilizan estas plataformas para la venta de sus productos. Varias empresas no pudieron concretar ventas, recibir pagos y retroalimentación con sus usuarios, quienes no pudieron comunicarse con su personal, clientes y proveedores durante más de 6 hrs. Es importante diversificar los canales digitales y prepararse ante eventos adversos que afecten las marcas, dijo Jaime Bravo Rodríguez, director de Marketingmundial.com. Jaime Bravo recomendó prepararse con estrategias de marketing omnicanal, que utilizan varias herramientas y plataformas simultáneamente para hacer publicidad. Ofreciendo una atención fluida y personalizada a través de todos los canales de la empresa y donde no debe haber interrupciones.

"La empresa debe estar presente en diversas plataformas como Google, Pinterest, Spotify y ante una eventualidad, tener otras opciones de ventas y comunicación y esto debe plantearse anticipadamente en la estrategia digital de la marca antes de la crisis'. Coworking, aún sin recuperarse Las oficinas tipo coworking aún presentan una ocupación muy baja en comparación con los niveles previos a la pandemia. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Coworkings y Espacios Flexibles (AMXCO), la ocupación de estos espacios en algunas zonas es de 30 a 45 por ciento. Y en los lugares más céntricos de las principales ciudades, la ocupación ya está a niveles de 60 o 65 por ciento. Lo anterior, debido a que muchas empresas mandaron a sus empleados a laborar desde casa para evitar contagios por coronavirus, pero también para ahorrar costos. Además, muchos espacios de coworking han elevado sus precios. Eric Pérez, presidente de la AMXCO, dijo que para incentivar a las personas a probar la experiencia de trabajar en un coworking y ayudarlos a regresar a la normalidad, los miembros de la AMXCO regalarán, durante seis meses, 180 membresías a Pymes y pequeños emprendedores. Las membresías estarán repartidas en 80 ubicaciones de 12 ciudades del país. Pandemia redujo uso de efectivo El incremento de ventas a través de canales digitales, en los días de confinamiento por la pandemia de Covid-19, ha reducido el uso del efectivo en América Latina, en un contexto donde las pequeñas y medianas empresas encontraron en la tecnología una alternativa para colocar sus productos en medio de la contingencia sanitaria, dijo el director general de Mercado Libre, Marcos Galperin. De acuerdo con el directivo, México fue uno de los mercados que más incrementó sus compras con el uso de medios digitales, con un alza de 16%, mientras que en el promedio de América Latina fue de 9%. "Hace aproximadamente tres o cuatro años, cuando lanzamos el código QR, muchos pensaban que estábamos locos y dijimos en ese momento que íbamos a hacer desaparecer el efectivo en AL. La verdad es que ese fue nuestro objetivo, y estamos viendo progresos enormes en ese sentido, con el uso de los pagos digitales creciendo dramáticamente en nuestra región, el uso del efectivo disminuyendo", explicó. - España abogó ayer en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en favor de un comercio inclusivo y sostenible, que redunde en beneficio de todos. "La recuperación tiene que ser justa. El comercio tiene que contribuir también a que todos y todas podamos realmente beneficiarnos", dijo a la prensa la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, al margen de su participación en la reunión ministerial de la OCDE, que se clausura ayer. Ese enfoque, según precisó, no debe limitarse a la OCDE: "Se tiene que abordar la reforma de la Organización Mundial del Comercio y sentar las bases para que la OMC sea también un pilar de esta recuperación justa". "El comercio tiene que ser una parte muy importante del desarrollo inclusivo", recalcó. La titular española defendió en su intervención que se garanticen "que las oportunidades del comercio se compartan entre consumidores, empresas y trabajadores y que las mujeres participen plenamente en estas oportunidades", según difundió su gabinete.