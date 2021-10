Especialista sugiere a Pymes usar otras plataformas

La caída de las redes sociales propiedad de Facebook afectó a las Pymes que utilizan estas plataformas para la venta de sus productos. Varias empresas no pudieron concretar ventas, recibir pagos y retroalimentación con sus usuarios, quienes no pudieron comunicarse con su personal, clientes y proveedores durante más de 6 hrs. Es importante diversificar los canales digitales y prepararse ante eventos adversos que afecten las marcas, dijo Jaime Bravo Rodríguez, director de Marketingmundial.com. Jaime Bravo recomendó prepararse con estrategias de marketing omnicanal, que utilizan varias herramientas y plataformas simultáneamente para hacer publicidad. Ofreciendo una atención fluida y personalizada a través de todos los canales de la empresa y donde no debe haber interrupciones.

La empresa debe estar presente en diversas plataformas como Google, Pinterest, Spotify y ante una eventualidad, tener otras opciones de ventas y comunicación y esto debe plantearse anticipadamente en la estrategia digital de la marca antes de la crisis'.