'Kim' asegura que le pagaron por 'actuar'

Kimberly Flores aclaró los rumores de su supuesta infidelidad a su esposo el cantante Edwin Luna con Roberto Romano durante su paso por el reality de Telemundo, "La Casa de los Famosos".

A través de un video que publicó en su canal de YouTube, la modelo guatemalteca reveló que se le pagó por actuar frente a las cámaras del programa.

"Muchas cosas se tuvieron que hacer actuadas, muchas no. No es como ustedes lo vieron, estábamos actuando y me estaban pagando por ello", aseguró.

Además, Kim añadió que ella aceptó estar en el reality porque quería conocer a personas nuevas para hacer nuevas amistades, sin embargo, las cosas se salieron de control cuando la prensa comenzó a escribir notas señalando su supuesta infidelidad con Roberto Romano al interior de "La Casa de los Famosos".

"Las cámaras siempre van a dar el punto que más les convienen, yo le podría decir, viéndole a los ojos a mi esposo que en la vida lo he besado" agregó Kim sobre el supuesto "beso" que se vio ante las cámaras del reality.

"Había que seguir actuando y dándole al juego, yo no sabía lo que estaba pasando afuera o lo que estaban editando, lo suponía porque muchas cosas estaban marcada, pero no no sabía qué tanto le estaba afectando a mi familia", añadió la esposa de Edwin Luna.

Al finalizar el video, Flores agregó que lo que se vio en el programa no fue una venganza contra Edwin, desmintiendo así los rumores de una supuesta infidelidad al principio de su relación: "Desde la primera que él me hubiera fallado, nos íbamos a separar, ya no estaríamos juntos. No fue una venganza porque yo no estaba con ninguna otra persona y tampoco hubo detalles como los que se dijeron".

Asimismo, aprovechó para pedir perdón a Luna: "Quiero pedir, primero que nada, una disculpa pública a Edwin, porque creo que más que mi esposo es un artista con una trayectoria de muchos años, que le ha costado muchísimo esfuerzo", comentó la modelo en la introducción de su video publicado hace unos días.

"Quiero que sepan que lo amo, que lo respeto. La palabra infidelidad para mí nunca existió, porque son términos muy grandes, que la gente lo ha señalado como tal, y la gente que realmente vio el 24/7 se dio cuenta de que no llegamos a ese punto" , señaló Kimberly.

La modelo guatemalteca también confesó que desde su aparición en el reality, ella y su pareja quien es el vocalista de La Trakalosa, han hablado más, "se han desahogado como nunca" y llevan una terapia de pareja.

Además, aclaró que su salida de "La Casa de los Famosos" no tuvo nada que ver con la supuesta manipulación de su esposo, sino que fue porque uno de sus hijos se encontraba en estado anímico por la falta de su madre.

Los videos se hicieron virales rápidamente, haciendo que Kim dividiera los videos en 2 partes para abordar todos los detalles de su estadía por "LCDLF".

La modelo prometió compartir un tercer video hablando del tema, en donde aclararía la verdad de su pasado y por la que, asegura, ha sido atacada.