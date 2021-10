Agua Saludable para La Laguna es un hecho: PVEM

Gerardo Villarreal Solís, secretario del comité ejecutivo estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), dijo que ya se visualiza como un hecho el avance del proyecto Agua Saludable para La Laguna y destacó la coordinación entre los diversos órdenes de gobierno. También consideró que no todas las voces estaban a favor por falta de información del mismo.

"Es prácticamente un acuerdo que ya se visualiza como un hecho. Todavía hay algunas mesas de trabajo con algunas personas involucradas en el tema de los módulos de riego y estamos viendo afortunadamente mucha conciliación y también muchísimo oficio político tanto por parte del Estado como de la Federación para que se pueda aterrizar un proyecto de gran calado en temas de obras de infraestructura hidráulica que además traerá agua potable a muchísimas familias en la Comarca Lagunera.

Dijo que esperan que ya en este tema se deje de lado el enfoque político y se enfoque a lo técnico.

"Nosotros invitamos a aquellos actores que en ocasiones hacen movimientos a través de los que pudieran en algún momento resultar afectados (según los discursos de las personas que así lo dicen), pues ya que verdaderamente den a conocer el proyecto cómo es y creo que es algo que no puede dejar ir la Comarca Lagunera", dijo Villarreal.

Mencionó que tanto Durango como Coahuila estaban esperando un proyecto de esta naturaleza desde hace muchísimos años y considera que a final de cuentas es algo que cubre parte de la gran deuda que se tiene con la Comarca en términos de infraestructura hídrica y que en este momento ya se puede consolidar.

El dirigente estatal del Partido Verde celebró la coordinación entre los Municipios, el Estado y la Federación.

"Donde había algo de renuencia era precisamente aquí en el municipio de Lerdo y considero que la información que fluía no era la correcta pero al final de cuentas este proyecto no va a trastocar ningún interés de los concesionarios de agua, no va afectar los módulos de riego y además uno de los grandes beneficios es que todas las familias se verán en posibilidad de tener acceso a un servicio de agua potable de calidad y cantidad", dijo.

Destacó que la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente tiene pleno conocimiento del proyecto y que hay estudios impacto ambiental y viabilidad del proyecto.

El proyecto de Agua Saludable consiste en utilizar las presas de almacenamiento Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco para sustituir el agua subterránea para agua potable (agua que se extrae de pozos) por agua superficial del río Nazas.

Para este proyecto se lanzó la Licitación Pública Mixta de carácter Nacional No. LO-016B00032-E19-2020 que son los Estudios de Diagnóstico, Análisis de Alternativas e Ingeniería Básica del proyecto y Anteproyecto; Factibilidad Económica (análisis costo-beneficio); y Factibilidad Ambiental del Proyecto Agua Saludable para La Laguna: Abastecimiento de Agua Potable para la Región Lagunera, en los Estados de Durango y Coahuila.