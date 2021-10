Foráneos protagonizan fuerte accidente en la zona Centro

Daños materiales por 20 mil pesos arrojó un choque registrado entre dos vehículos en Torreón. Como responsable aparece una camioneta Chevrolet pick up, blanca, con placas de Jalisco. La otra unidad es una Peugeot Partner, blanca, con placas de Sinaloa. La pick up circulaba por la calle Falcón, y al llegar a la avenida Matamoros, no respetó el derecho de preferencia y chocó a la Peugeot, que terminó en la esquina norponiente.

