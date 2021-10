Guerreras del Santos Laguna Femenil quieren liguilla

Las Guerreras del Santos Laguna Femenil han sorprendido a propios y extraños con su accionar dentro del torneo Grita México Apertura 2021, dando un giro de 180 grados a lo mostrado durante los torneos anteriores, pues ahora están en la lucha por los primeros lugares.

Y es que este torneo ha sido de ensueño para las albiverdes, como lo mencionó en entrevista Lucy Lara, la defensa mexicoamericana quien volvió a la actividad el pasado partido ante las Bravas del FC Juárez, en el que Lucero anotó el gol de la victoria que tiene a Santos Laguna como cuarto lugar general.

“El equipo siempre me motivó para cuando estuviera lista, regresar con gol me da mucha felicidad y se siente chido (sic), entré con la expectativa de solo defender, pero nunca pensé en meter gol, siento felicidad de haber aportado al equipo con el gane, no festejé mucho porque solo pensábamos en ganar, no estábamos satisfechas con el empate y teníamos que llevarnos los tres puntos de Juárez”, afirmó en entrevista remota.

Además, la defensa proveniente del desaparecido Morelia, aseguró que el equipo no descansará hasta conseguir el pase a la primera liguilla de la historia de esta escuadra femenil, con 10 partidos al hilo sin perder y teniendo la segunda mejor ofensiva en el actual torneo, con 30 anotaciones, demostrarán durante lo que resta del torneo que son Guerreras y no dejarán de luchar.

“Siento mucho orgullo y emoción por arrancar así, somos intensas, no dejamos de correr, no dejamos de luchar, estamos en cuarto lugar, pero no nos sentimos relajadas, no estamos satisfechas, es un torneo donde puede pasar lo que sea, seguimos trabajando duro cada partido”, expresó.

De cara al partido ante Diablas de Toluca este sábado, Lara ve al equipo dentro de la liguilla, aunque recalcó que deben actuar como un equipo que quiere estar en la fiesta grande del futbol mexicano. “Ojala y ganemos, sabemos que Toluca es un gran rival, que jugará en su cancha, con la altura, será difícil, pero si hacemos lo que venimos haciendo, con lo que el profe Campos nos dice, va a pasar lo que tiene que pasar, es futbol, pero nos van a salir las cosas bien” culminó la zaguera que ha disputado 35 encuentros con la camiseta verdiblanca.