Vanessa Huppenkothen reveló que se le ofreció trabajo en programa Hoy

Vanessa Huppenkothen alcanzó el reconocimiento del público mexicano por incursionar en el periodismo de deportes al integrarse, hace más de una década, al equipo de Televisa Deportes, dentro del cual fue elegida para cubrir los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008. De papá alemán y mamá mexicana, Vanessa habla fluidamente cinco idiomas: alemán, inglés, francés, griego y español y, con su 1.69 metros de estatura, conquistó a todos con su belleza y físico espectacular, el cual le dio acceso al certamen Nuestra Belleza México en 2007.

View this post on Instagram Una publicación compartida de Vanessa Huppenkothen (@vanehupp)

Sin embargo, desde que entró al mundo deportivo, su carisma y talento le dieron un lugar dentro los comentaristas más famosos de la televisión nacional, logrando acumular casi dos millones de seguidores en Instagram quienes han seguido puntualmente su carrera profesional. No obstante, la mujer de 37 años acaba revelar un episodio de su vida que casi nadie conocía: que la televisora de San Ángel le ofreció conducir su matutino estrella, el programa "Hoy".

View this post on Instagram Una publicación compartida de Vanessa Huppenkothen (@vanehupp)

Lo anterior lo reveló durante la entrevista que le realizó su excompañaero Toño de Valdés para su programa de YouTube que se tituló: "¿Por qué sale de Televisa a ESPN?" y, sin ningún tipo de atajo, Vanessa contó: "Yo estaba pidiendo cosas para hacer que no se me estaban otorgando, sí quería estar en un noticiero, porque yo sabía que tenía herramientas para hacerlo, si me preparaban de la manera adecuada, lo pedí mucho tiempo. Estaba haciendo toros, no soy tan fan de los toros, estaba muy estancada y ellos también lo veían", recordó Huppenkothen.

Con esa circunstancia en su actividad laboral, la conductora aclaró que Televisa le ofreció un espacio en el matutino: "Entonces me dijeron: ‘Te ofrecemos estar en el programa 'Hoy' como conductora’. La verdad es que… te lo dije anteriormente, los deportes son lo mío, me encantan, me apasionan, son mi todo, es mi vida el deporte; entonces, yo quería estar en deportes y cuando les platiqué esta inquietud mía, ya no a la gente de Televisa Deportes, sino a otros jefes, me dijeron sí".

Asimismo, Vanessa quiso ser muy precisa al platicar cómo es que pasó del Canal de las Estrellas a ESPN con José Ramón Fernández, pues a diferencia de los rumores que circularon en su salida de que había tenido conflictos personales con Javier Alarcón, confesó que eso no fue así, incluso, fue contundente al decir que no hubo demanda de por medio y que su relación con Televisa es sumamente cordial.

View this post on Instagram Una publicación compartida de Vanessa Huppenkothen (@vanehupp)

Sobre su trabajo actual, Huppenkothen dijo sentirse contenta por la oportunidad que le están dando de conducir un noticiero, algo que ella quería desde hace mucho tiempo. "De repente, mi mundo cambió, de cubrir NFL y soccer, a una globalización deportiva. Fueron varios meses de preparación, mucha exigencia. Tener un noticiero sí requiere de preparación diaria, ahí te tienes que estar ganando la credibilidad, día con día, siendo mujer, un poquito más, la verdad, sí tienes que batallar con eso, pero estoy contenta, la verdad es que el deporte siempre me ha gustado, me gusta practicarlo, comunicarlo, verlo, sentirlo, expresarlo", comentó la conductora.