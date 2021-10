Sin Pandora Papers, SAT logró que persona pagara más de 5 mil 800 mdp: Buenrostro

El año pasado, y sin que existiera de por medio la revelación de una investigación como la que destapó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) con Pandora Papers, el fisco logró que una persona física pagara más de 5 mil 800 millones de pesos, destacó la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro Sánchez.

"Para darles una idea, ahora que están de moda los Pandora Papers, de lo que se menciona ahí, nosotros desde el año pasado traemos una investigación: La persona física que ha pagado más impuestos en toda la historia del SAT, por ese tipo de operaciones nosotros recibimos un pago de poco más de 5 mil 800 millones de pesos", enfatizó.

En la reunión de trabajo con diputados de la Comisión de Hacienda para el análisis y discusión de la miscelánea fiscal 2022, no dio más detalles sobre el contribuyente que se puso a mano con el SAT ni tampoco mencionó su nombre.

Pero hizo ver que con ese tipo de acciones no es necesaria una reforma fiscal que eleve los impuestos afectando a los que siempre cumplen con sus obligaciones y a los más pobres cuando aún hay mucho por hacer en el combate a la evasión y elusión.

"No necesitamos subir impuestos porque estamos trabajando en el combate a la evasión fiscal, los cálculos gruesos de este ilícito superan el billón de pesos", ponderó.

Explicó que dado que hay un gran universo de contribuyentes que no pagan, "no consideramos" que sea justo que los cautivos tengan una carga mayor de impuestos cuando lo que tiene que hacer el gobierno es salir y cobrarle a todos aquellos que no cumplen bien o no contribuyen con nada.

De ahí que la concentración y esfuerzos del SAT se dirigen a aumentar la recaudación por medio del combate y evasión fiscal, afirmó.

"Nos concentramos no sólo sobre quiénes no pagan bien por utilizar planeaciones fiscales y mecanismos de defraudación, sino también para incorporar a la informalidad", estableció.