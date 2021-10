José María Napoleón es ingresado a cirugía tras sufrir accidente

SERGIOVS

Hoy, 5:32 pm

publicado por: villavicencio santacruz

Hombre de fachada triste Dale al tiempo buena cara No seas casi mar, ni casi rio O se mar, o rio, o nada Hombre de mediana estampa Dale vida a tu esperanza No es mejor el que va aprisa Para caminar distancias Para caminar distancias Hombre si te dices hombre No interrumpas tu jornada O harás de esta vida tumba Y de la tumba morada Si has de tener una rosa Tienes que mirar la espina Si no sabes del dolor No sabrás de la alegría No le pidas al señor Hombre que te de una casa Agradécele mejor Que tienes vida y trabajas De que te sirve la voz Para que quieres palabras Si te espantas al menor Movimiento de olas bravas Movimiento de olas bravas Hombre si te dices hombre No interrumpas tu jornada O harás de esta vida tumba Y de la tumba morada Si has de tener una rosa Tienes que mirar la e

