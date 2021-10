Eduardo Verástegui dice que vacunas antiCOVID son ‘del diablo’ y lo comparan con Paty Navidad

Eduardo Verástegui se encuentra nuevamente en el “ojo del huracán” tras pronunciarse en contra de las vacunas para el COVID por considerarlas de “el diablo”, por lo que advirtió a sus seguidores, algo que le valió comparaciones con Paty Navidad.

Fue a través de su cuenta de Twitter, que el actor asegura que no se ha vacunado ni piensa hacerlo, pues no confía en las personas que están detrás, e hizo un llamado a “estar alerta” contra el adversario que busca “devorar”.

“No me he ba-kunado ni me voy a ba-kunar. No confío en las personas que están detrás de las… Mucho cuidado familia, sobrios, alertas y vigilantes que el diablo el adversario, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Nos quieren despoblar. Tranquilos Dios al frente”, escribió en una publicación.

Usuarios de redes criticaron su postura y cuestionaron se que autonombre provida y al mismo tiempo promueva que la gente muera por no vacunarse.

Varios internautas piden que al igual que a Paty Navidad, a Verastegui le cierren la cuenta de Twitter por promover no aplicarse la vacuna contra el coronavirus.

Además de ser antivacunas, Verástegui se ha mostrado detractor del aborto, y a través de sus redes sociales no pierde la oportunidad de descalificar a las mujeres que optan por la interrupción del embarazo que el pasado 7 de septiembre la Suprema Corte de México declaró inconstitucional castigar.

, Mexican Catholic actor Eduardo Verástegui leading the Rosary prayer for the participants of the pro-life March, which took place on Sunday. #MeLateElCorazón #MexicoEsProvida @EVerastegui pic.twitter.com/jIAieJihe7 — Sachin Jose (@Sachinettiyil) October 5, 2021

Así todos con la costumbre de Paty Navidad y las payasadas de Eduardo Verastegui pic.twitter.com/B1tqFmy803 — The Flash⚡ at the day (@ChicoFlash_) October 7, 2021

Eduardo Verástegui es el claro ejemplo de la confusión que existe entre nuestras creencias y la ciencia. El actor revuelve y confunde una cosa con la otra y sin pensar que es figura pública y que tiene un compromiso social importante; igual que Paty Navidad es un mal ejemplo. pic.twitter.com/Mzyy0IOL9o — Antonio Aguirre (@TonyAguirre10) October 7, 2021

Si a Paty Navidad le cancelaron su cuenta, por que a el no? https://t.co/2oW30arlVY — Lauro Phalange (Taylor’s Version) (@mrlarsh) October 7, 2021

Paty Navidad cuando se entero que Eduardo Verastegui es anti vacunas. pic.twitter.com/DD8YBqvU1O — Miguel De Jesús Zepeda (@JessMigue_Zp) October 7, 2021

PATY NAVIDAD LE DICEN https://t.co/48Kv5i3Vv0 — ale liebregts (@aleangeleso) October 7, 2021