Elsa Soto: La influencer de Guasave que genera billones de reproducciones en redes sociales

Para un mundo que está en constante evolución y cada vez más moderno, Elsa Soto es el ejemplo de cómo las redes sociales pueden ser una de las mejores herramientas que existen y como pueden ser parte de la motivación para muchas personas.

Influencer del municipio de Guasave, Sinaloa, esta chica ha ideado el camino perfecto para llegar al corazón de las personas, pero ¿Quién es ella y cuál ha sido su trabajo?

¿QUIÉN ES ELSA SOTO?

“Soy Elsa Soto, tengo 25 años, soy fanática del Mar y los atardeceres, también me apasiona el béisbol. Tengo una licenciatura en enfermería y creo que la actuación complementa muy bien mi carrera. Me encanta hacer videos con los cuales la gente se puede identificar y me gusta estar siempre en contacto con mis seguidores” Esa fue la presentación de la Influencer.

CUANDO Y COMO ENTRO A MYKA MEDIA

La empresa de MYKA Media fue el lugar que le dio la bienvenida a Elsa, “En 2018 yo me encontraba haciendo mi servicio social en un hospital, cuando un amigo de la prepa, Adan Chan, me habló para decirme que en la empresa donde él trabajaba estaban contratando, sin decirme de qué se trataba el trabajo, yo me presenté al día siguiente a ver de qué trataba.

Los jefes se presentaron, me hablaron un poco sobre los videos y me dijeron que volviera en una semana para hacer 2 videos de prueba. Volví a la semana, grabé mi primer video “conociendo a la hermana de mi mejor amigo” y cuando terminamos de grabarlo me dijeron que no había necesidad de grabar un segundo video de pruega, que si yo quería ya dentro de la empresa. Y así fue como el 01 de octubre de 2018 me incorporé oficialmente a MYKA Media”

QUÉ TIPO DE CONTENIDO PRODUCE Y COMO IMPACTA EN LA SOCIEDAD

Los videos en la página de Elsa Soto han impactado en los corazones de las personas, convirtiendo a la joven en alguien de admirar. “Me encanta hacer videos reflexivos donde las personas se sientan identificadas con las historias y pueda influir de manera positiva ayudar con reflexiones, son videos donde son situaciones cotidianas y algunas situaciones vulnerables y de cierta manera cierro con reflexiones donde las mujeres no se sientan solas y sepan que muchas mujeres pasamos por casos similares y mi objetivo es llegar a más personas para apoyarnos, me llegan cientos de mensajes y comentarios donde me cuentan sus historias y algunas de ellas las tomo con su autorización para crear videos y prácticamente son casos de vida real”

CUÁNTOS SEGUIDORES TIENE Y EN CUANTO TIEMPO LOS HA OBTENIDO

“En Facebook tengo 5.9 millones de seguidores, en mi Instagram 551 mil y en mi canal de YouTube 589 mil suscriptores, todos estos los he logrado tener en un año y medio aproximadamente, con la interacción que tengo con ellos y por medio de los videos” Las redes sociales han recibido de muy buena manera a Elsa y a sus video, teniendo seguidores fieles y comprometidos con su página.

¿CUÁNTOS MILLONES DE REPRODUCCIONES GENERA EN UN AÑO?

“En un año se generan aproximadamente 2.2 Billones de reproducciones, lo cual nos ha motiva para seguir llevando al público nuestro mejor trabajo” comenta Elsa. Es muy importante para ella contar con el apoyo de sus seguidores para poder entregar todo su empeño en cada uno de sus videos.

¿CUÁNTAS PERSONAS SE BENEFICIAN DE ESTE PROYECTO?

Elsa es parte de un equipo que están comprometidos con hacer estos videos para la gente y disfrutar del compañerismo de la empresa MYKA Media “Mas de 50 personas son las que conforman este equipo, el cual se divide en actores, directores, camarógrafos, guionistas, editores y personas en la oficina que se encargan de hacer llegar los video”.

¿CÓMO SE VE ELSA SOTO A FUTURO?

“Me veo como una chica feliz, estable, con varias metas cumplidas y con la posibilidad de ayudar a las personas. Sé que con trabajo duro y perseverancia algún día alcanzaré todos mis sueños, y entre ellos, está que todos los que me rodean se sientan igual de felices y afortunados que yo”

Sin duda, Elsa Soto se ganó el corazón de miles de personas que desean ver algo extraordinario en la vida cotidiana y como una historia puede cambiar el rumbo de otra.