Firma de acuerdo en Agua Saludable, primer paso para acciones en conjunto: gobernador de Durango

Tras ser testigo de la firma del acuerdo vinculante al Proyecto de Agua Saludable para La Laguna entre la Conagua y la asociación civil Prodefensa del Nazas, el gobernador José Rosas Aispuro Torres dijo que con ello se da un paso para realizar una serie de acciones en conjunto como mantener el cuidado del parque Cañón de Fernández e incluso aumentar las áreas naturales protegidas, no solo en Durango sino también en el vecino estado de Coahuila.

Anunció además que continuará el diálogo con tres de los ejidos del municipio de Lerdo que aún se encuentran en contra de la ubicación de la presa derivadora dentro del Cañón de Fernández, del cual confía se tenga un acuerdo.

"Hoy iniciamos una acción de manera coordinada, corresponsable todas las instancias tanto gubernamentales como la asociación civil, ellos le van a dar seguimiento a todas las acciones que se llevarán a cabo en la ejecución del proyecto. Qué es lo que van a estar vigilando, que se cumplan los compromisos que hoy hemos asumido, y dentro de esto, va también el cuidado de toda la cuenca, tenemos que ver ahora que desde el municipio de Durango, que es desde que empiezan los escurrimientos del río de Otinapa, de la zona que baja el Río Santiago, se incorporan a lo que es la Cuenca del Nazas", detalló el mandatario.

Asimismo, recordó que de los 15 ejidos que forman parte del Módulo de Riego 03, con quienes el pasado martes sostuvo una maratónica reunión de casi 8 horas, 12 dan su apoyo al proyecto de Agua Saludable.

"Los otros tres pidieron que se les diera tiempo, que ocupaban más información, y ahorita se está dialogando con ellos tanto la Conagua, el propio alcalde Homero Martínez, y la representación de la Secretaría de Gobernación, en aras de que el día de mañana que venga el presidente Andrés Manuel López Obrador, realmente todos los habitantes de La Laguna tengan la seguridad de que este proyecto será una realidad, que no solo se queda en una declaración política sino que se llevará al terreno de los hechos y todo lo hemos hecho a través del diálogo, no hay ninguna imposición, siempre con las 10 mesas que se llevaron a cabo en estos días previos de que vino el presidente el 15 de agosto, hasta la fecha hemos estado dialogando, más una serie de reuniones informales no solo con los productores, sino con organizaciones”.

Recalcó que lo importante es que haya la voluntad de la mayoría "pero de ninguna manera se pretende pasar por alto la opinión de los tres ejidos que hasta ahorita siguen manifestando alguna preocupación, yo creo que vamos a lograr que haya la participación de todos, pero aquí es claro que de 15 , 12 están a favor, pero además, esto apenas empieza, se acordó, en el acuerdo que se firmó, estará establecido que habrá una mesa permanente interinstitucional donde participará el Gobierno federal, los Gobiernos de Coahuila y Durango, los Gobiernos municipales con los productores, para dar seguimiento a las cosas", detalló el gobernador.