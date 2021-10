Félix Torres está listo junto a la selección de Ecuador para enfrentar a Bolivia

El zaguero de Santos Laguna, Félix Torres, está listo para participar con su selección nacional en la reanudación de las eliminatorias mundialistas de Conmebol, donde esta noche a las 19:30 horas volverá a la carga el combinado de Ecuador, al recibir a Bolivia en el estadio Monumental Banco Pichincha, de la ciudad de Guayaquil.

Tras 23 años, el combinado ecuatoriano decidió abandonar la sede de Quito, a 2.850 metros, y jugar en Guayaquil, ciudad calurosa a nivel del mar, donde los jugadores están bajo estricta concentración para evitar eventuales contagios de coronavirus, según informó la federación local. Después de nueve partidos disputados, Ecuador se ubica cuarto con 13 puntos, misma cantidad que el quinto Colombia. Brasil (24), Argentina (18) y Uruguay (15) lideran. Al Mundial irán en forma directa los cuatro primeros y el quinto disputará un repechaje para calificarse.

MOTIVADO

Respecto a su participación con el equipo nacional, el zaguero Félix Torres, quien ha sido titular en diez partidos de la Liga MX con Santos Laguna, expresó: "es algo muy importante a nivel personal el ser llamado nuevamente a mi selección, a defender los colores de mi país. Creo que nos tocan unos rivales fuertes, pero debemos sacar resultados positivos en todos los encuentros, porque es lo único que nos va a servir para llegar a donde todos queremos, que es el calificar al mundial".

Félix se ha ganado un lugar en el once del entrenador nacional, Gustavo Alfaro, por lo que existen posibilidades de que esta noche pueda aparecer de inicio ante los bolivianos: "fue importante sumar esos minutos que el profe me brindó en la convocatoria pasada, creo que aproveché cada minuto que me tocó participar. Gracias a Dios pude jugar todos los partidos y pude concretar un gol, que es algo muy importante, me queda marcado porque fue mi primer gol y en las convocatorias venideras espero poder seguir desarrollándome más y dar el máximo para que sigan llegando los logros", señaló en entrevista difundida por el club albiverde.

El objetivo de Torres Caicedo es lograr un nuevo mundial para su país y se visualiza en los estadios de Catar para defender los colores de Ecuador: "claro que me veo ahí. Nosotros estamos ahí, en esa posición, por todos los méritos que hemos hecho, hemos luchado, creo que somos una selección muy joven, pero ya sabe lo que quiere, ya sabe a dónde va y nadie nos va a quitar ese sueño que tenemos, que es el clasificar y llegar a ese mundial. Yo en lo personal me veo disputando esos partidos y quedándome ahí para pelear por esa copa del mundo", sentenció el defensor central. Con la selección ecuatoriana también está el atacante Ayrton Preciado, a quien el entrenador Gustavo Alfaro tiene considerado para jugar, si lo considera necesario, pues en declaraciones a medios sudamericanos, afirmó que tiene el visto bueno de los cuerpos médicos de la selección y de Santos Laguna.

EN TSM

Mientras Torres y el resto de los elementos de Santos Laguna que fueron convocados a los compromisos de sus selecciones nacionales en la Fecha Fifa atienden sus llamados, el resto del plantel de Guillermo Almada trabaja fuerte en su cuartel general, Territorio Santos Modelo, donde ayer realizaron entrenamiento por partida doble. Los integrantes del plantel albiverde realizaron intensas prácticas en cancha con ejercicios de enfrentamientos uno contra uno, para los elementos de ofensiva buscar definir ante el portero y los defensivos intentaron frenar al atacante y frustrar los remates a portería, o bien, las asistencias a los compañeros.

Hoy se tienen programadas más actividades de futbol en las canchas alternas del TSM, ya que el cuerpo técnico santista desea una preparación al cien por ciento rumbo al compromiso ante los Tuzos del Pachuca, una vez que concluya la Fecha Fifa.

13 PUNTOS acumula la selección de Ecuador en la dura eliminatoria de la Conmebol.