Alex Morgan habla sobre los problemas de acoso sexual en la Liga Nacional de Fútbol Femenino de EUA

North Carolina Courage despidió la semana pasada al entrenador Paul Riley, quien fue señalado por represión sexual así como comentarios fuera de lugar sobre el peso y orientación sexual de futbolistas.

Fue The Athtletic en donde se produjo una investigación en la que más de 12 jugadoras hicieron sus acusaciones contra Riley, quien ha estado entrenando a los equipos femeniles desde el 2010.

Dos exjugadoras, Meleana "Mana" Shim y Sinead Farrelly, visitaron el programa "Today" de NBC para hablar junto a Alex Morgan sobre sus experiencias con Riley a lo largo de los años y la cultura tóxica que se ha desarrollado dentro de la liga.

En donde Shim pidió que se hagan mejores políticas y protección para las jugadoras. Señaló a Riley como un "depredador".

"Me acosó sexualmente, coaccionó sexualmente a Sinead y nos quitó nuestras carreras", dijo.

Por otro lado, Alex Morgan dijo que: "Estoy aquí para apoyar a Mana y Sinead y para continuar amplificando sus voces, y solo mostrar la falla sistémica de la liga y lo mal que hicieron al manejar el caso, la queja y la investigación de Mana, y probablemente muchas mujeres.

Tras las acusaciones en contra de Riley, la comisionada de la NWSL, Lisa Baird, renunció a su cargo, mientras que los partidos del sábado y domingo fueron pospuestos.

Las futbolistas también reaccionaron en redes sociales:

El icono del futbol femenino, Megan Rapinoe, dijo: "A todos los que estaban en una posición de poder y que dejaron que esto sucediera, que lo oyeron y lo dejaron estar (...), QUE OS JODAN. Sois todos unos monstruos y podéis presentar vuestras dimisiones inmediatamente", escribió el jueves en Twitter.

Men, protecting men, who are abusing women. I’ll say it again, men, protecting men, who are ABUSING WOMEN. Burn it all down. Let all their heads roll. https://t.co/iHg3JlVVe0

Mientras que Alex Morgan señaló que: "La liga fue informada de estas acusaciones (contra Riley) en múltiples ocasiones y en múltiples ocasiones rechazó investigar estas acusaciones", escribió el jueves en Twitter.

(1/3)The league was informed of these allegations multiple times and refused multiple times to investigate the allegations. The league must accept responsibility for a process that failed to protect its own players from this abuse. https://t.co/KDRBhhVBcT