El mánager Aaron Boone tendría sus días contados en los Yankees de Nueva York

Tras otra temprana despedida de los Yanquis de Nueva York en la postemporada, el mánager Aaron Boone tendría sus días contados. Después de la derrota de los Bombarderos ante sus rivales Medias Rojas en el Juego del Comodín el martes, Boone señaló que su contrato corre hasta el final de la Serie Mundial.

“Obviamente mi contrato se vencerá, y no he entablado pláticas sobre ese tema, entonces veremos qué sucede”, declaró el piloto. “Me encanta estar aquí. Me encanta venir a trabajar con este grupo y me encanta trabajar con estos jugadores. Pero veremos qué deciden”.

En cuatro campañas bajo el mando de Boone, el conjunto del Bronx ha conseguido .601 en porcentaje de ganados y perdidos con cuatro viajes a los playoffs. Sin embargo, Nueva York no ha avanzado a la Serie Mundial con Boone como capataz, cayendo ante los Patirrojos en la SDLA del 2018 y en el Juego del Comodín este año, contra los Astros en la SCLA del 2019 y frente a los Rays en la SDLA del 2020. La última vez que los Yankees llegaron al Clásico de Otoño fue en el 2009, cuando la franquicia ganó el vigésimo séptimo título en la historia de la franquicia.