Salida de MasterChef Celebrity no desanima a Dalú para seguir siendo 'fit'

La comida es un tema muy importante para Dalú, la ganadora del concurso de canto La Academia 2020. Hoy a sus 25 años se considera una mujer “fit”, sana y responsable con su alimentación, pero acepta que no fue fácil entender y dar un cambio de su anterior forma de vida. Cuando pesaba casi 80 kilos.

La muerte de un familiar querido y una relación amorosa fueron las razones que la obligaron a refugiarse en la comida, pero hace un año decidió comenzar un cambio y actualmente ha bajado 30 kilos. Este mensaje de esperanza y fortaleza es el que quiere mandar a partir de ahora a sus seguidores.

"Fue una ruptura amorosa lo que me hizo cambiar mis hábitos y después de eso decidí hacer mi vida saludable porque ya era demasiado, no me sentía cómoda y al final empecé como todo mundo, comiendo pura ensalada, puro pollo, puro arroz y me aburrí. Estuve a punto de soltar la toalla pero luego dije 'no, tiene que haber una forma de poder comer sano y que me guste'", contó en entrevista.

Así fue como comenzó a buscar recetas saludables y ricas y a crear su propia dieta rica y que le ayudara a bajar de peso. Hacer ejercicio fue el complemento y hoy incluso tiene un canal en YouTube llamado "Dalú Fitness", donde comparte entrenamientos y da tips de alimentación.

"Comencé a principios de este año y gracias a Dios me ha ido muy bien, ya se volvió un trabajo también y sirve mucho a otros de inspiración", contó.

De forma autodidacta aprendió a cocinar con ingredientes sanos y esa fue la herramienta que además le funcionó al entrar al concurso de cocina "MasterChef Celebrity", donde llegó hasta la semana siete de grabaciones e irónicamente salió por crear una salsa chimichurri que los chefs consideraron muy grasosa.

"En mi familia nadie cocinaba bien, o sea, todo muy rico, pero nada saludable y yo como quería hacer un cambio aprendí solita", dijo.

Tras su salida sus favoritos para ganar son Laura Zapata, Germán y Mauricio, que además considera fueron los que más la apoyaron. Además de su canal fitness y retomar su carrera artística con un EP navideño, también está por lanzar un libro que escribió sobre su historia, enfocado en su cambio de hábitos.

"Va a salir el mes que entra (noviembre) mi libro en el que me enfoco en mi lado fit, pero tiene de todo, habla de las cosas que te tumban a veces y cómo recuperarte y salir adelante", finalizó la intérprete.

