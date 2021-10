Locura en Boston; Medias Rojas vence a Yanquis y avanza a la serie divisional

"La Madre de Todas las Batallas" pertenece a los Medias Rojas de Boston. Nathan Eovaldi lanzó sólidas entradas, Xander Bogaerts y Kyle Schwarber conectaron jonrones, mientras que el mexicano Alex Verdugo produjo tres anotaciones para que los Medias Rojas vencieran y eliminaran anoche 6-2 a los Yanquis de Nueva York en el Fenway Park, con lo que se quedaron con el boleto de comodín de la Liga Americana.

Los neoyorquinos estuvieron cerca de tomar la delantera durante la misma primera entrada, en la que Nathan Eovaldi retiró a sus dos primeros enemigos, pero enseguida apareció Giancarlo Stanton para pegar un batazo que pegó en lo más alto del famoso "Monstruo Verde", el muro de más de once metros de altura que se yergue en el jardín izquierdo del Fenway Park. La bola estuvo a punto de desaparecer, pero Stanton se quedó observando el tablazo y simplemente llegó a la primera base para un largo sencillo, siguió Joey Gallo y se ponchó para el tercer out.

Atacan a Cole

En el cierre de ese primer inning llegó igualmente una oportunidad para los Medias Rojas, ya con par de outs, pero ellos sí la aprovecharon ante el estelar Gerrit Cole, quien evidenció poco control en sus lanzamientos al otorgarle base por bolas a Rafael Devers. Llegó enseguida a batear Xander Bogaerts, para prender una recta alta y sacar la pelota del parque por el callejón del derecho-central, cuadrangular que desató el júbilo en el añejo estadio, pues los Patirrojos se adelantaron por 2-0.

Aunque el multimillonario Cole enderezó el rumbo y colgó el cero durante el segundo inning, volvió a sufrir una sacudida al abrir el tercer episodio, en el que Kyle Schwarber pescó una recta de 97 millas por hora y depositó la de 108 costuras en las gradas del jardín derecho. Todavía, Cole recibió un infield hit de Kike Hernández y otorgó su segundo pasaporte a Devers, por lo que el mánager Aaron Boone decidió pedirle la pelota y jaló por el relevo de Clay Holmes, quien ponchó a Bogaerts y obligó a Verdugo a rodar para doble play, con lo que terminó la amenaza ante el alivio de Cole, quien tuvo una salida decepcionante.

Holmes se mantuvo sobre la loma para la cuarta entrada y la retiró en blanco, mientras que Luis Severino hizo lo propio en la quinta para mantener a los del Bronx en el juego, sin embargo, Eovaldi siguió con franco dominio y llegó a retirar a once enemigos en fila.

El encanto se rompió para el abridor local con un out en la sexta tanda, en la que Anthony Rizzo lo recibió con un bombazo por todo el jardín derecho para poner a los Yanquis en la pizarra y la amenaza siguió con infield hit de Aaron Judge, acción con la que el mánager Alex Cora decidió remover a su abridor y jaló por el relevo de Ryan Brasier, quien fue recibido por Stanton con otro misil contra el "Monstruo Verde", Judge fue mandado a home por el coach de tercera base y fácilmente lo pusieron out para dejar ir una buena oportunidad, pues Gallo entregó el tercer out con un elevado al cuadro interior.

Severino siguió lanzando por los visitantes y aunque ponchó a Devers, caminó a Bogaerts con solamente cuatro lanzamientos, escenario que aprovechó Verdugo para pegar un doblete por todo el derecho, suficiente para que el de Aruba llegara hasta home con la cuarta carrera de los Medias Rojas.

Aparece Verdugo

Los bateadores Yanquis se fueron en blanco durante la fatídica séptima y en el cierre llegó un nuevo ataque de los dueños de casa, quienes llenaron la casa con bases por bolas que Jonathan Loáisiga entregó a Schwarber y Hernández, por lo que Boone llamó al relevo de Chad Green, que tras conseguir el segundo out del inning otorgó pasaporte a Bogaerts y Verdugo lo hizo pagar con una línea de hit por encima del campo corto, batazo bueno para producir par de carreras y poner el juego 6 a 1.

Desesperados, los del Bronx buscaron acercarse mediante el batazo largo, pero se fueron en blanco durante la octava, aunque en la novena finalmente llegó Stanton y la botó por el derecho, pero fue insuficiente ante la ventaja que ya tenían los Medias Rojas, quienes consiguieron los outs restantes mediante elevados de Gallo y Gleyber Torres para sellar su victoria y reclamar el boleto hacia la serie divisional, en la que se enfrentarán a los Rays de Tampa Bay a partir de mañana.

Decisión

La victoria correspondió a Nathan Eovaldi con labor de 5 entradas y 1 tercio lanzadas, admitió 4 imparables y 1 carrera, no expidió boletos y en cambio recetó 8 ponches, récord personal en un juego de postemporada; Gerrit Cole se llevó el descalabro tras una breve labor de apenas 2 innings lanzados en los que permitió 4 hits, 2 de ellos fueron jonrones, buenos para 3 carreras, otorgó 2 pasaportes y recetó 3 chocolates.