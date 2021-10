Venom 2 llega hoy a los cines de La Laguna

Desde las dos de la tarde del día de hoy en los cines de la Comarca Lagunera, los fans de Marvel podrán disfrutar de la segunda parte del tan criticado Venom interpretado por Tom Hardy.

En una versión fiel a la historia narrada por el director Ruben Fleischer en 2018, Venom: Let there be carnage se adentra a la vida de dos protagónicos interpretados por el mismo actor, quienes se adaptan a una nueva realidad en conjunto.

Ahora, al mando del director y también actor, Andy Serkis, la nueva trama se describe como una de las más extrañas del universo de superhéroes que haya sido producida.

En esta ocasión, el conflicto principal de la trama no es salvar al mundo, sino la dualidad del alienígena que decidió quedarse en la tierra y el periodista Eddie Brock, quien le prestó su cuerpo para habitarlo.

En entrevista para AP, el director Serkis compartió que el punto de partida para la nueva historia fue la escena improvisada que destacó en la anterior entrega, donde Brock (Tom Hardy) se sumerge en una pecera gigante para comer langostas vivas al ser dominado por Venom.

"Ese tono fue lo que todos acordaron universalmente que era el epicentro de este mundo, ese es precisamente el momento de prueba del que partimos", reveló el director.

Tras exactamente un año de demora por la situación de la pandemia, finalmente el elenco y equipo pudo hacer su estreno oficial desde Londres, donde Hardy destacó los retos actorales a los que se enfrentó en su interpretación del 'villano' del "Spider-verso".

"Lo emocionante es poder ahondar en la psique humana y la paradoja de la condición humana e interpretarlas en un thriller de acción de superhéroes y farsa, las máscaras de Eddie Brock y Venom son desbordadas, pero en última instancia son las dos caras de la misma moneda", declaró Hardy.

Arriesgándose en el mundo cinematográfico, el protagonista recordó que la primera entrega no fue bien recibida por la crítica, sin embargo, fue muy aplaudida por los seguidores, obligándolo a hacer una reestructuración basándose en lo que no gustó y lo que sí dentro de la anterior película.

"Cuando salió, a los críticos no les gustó, lo cual es bastante justo, y al público sí le gustó. Funcionó bastante bien, lo suficiente como para que Sony hiciera otra… Tuvimos que hacer un informe y prepararnos y decir: ¿Qué funcionó aquí? ¿Qué no funcionó? ¿Qué podemos hacer mejor", declaró.

Con una increíble mancuerna entre dirección y actuación, Venom entrega el giro gótico en la historia donde se tendrán que enfrentar a un 'famoso' asesino serial, Cletus Kasaday, quien es interpretado por el talentoso Woody Harrelson, dándole su toque escalofriante a un temido personaje.

UN MONÓLOGO 'DE DOS'

En el estreno, Hardy destacó lo 'esquizofrénico' que fue interpretar a los dos personajes principales, pues en unas escenas él se alejaba para darle voz a Venom con su característico tono grave y 'macabro', para después regresar al set y ser 'Brock' con las respuestas del alienígena de fondo.

"Puede parecer esquizofrénico y aprecio parecer enojado cuando lo estoy haciendo", agrega Hardy. "Ojalá también lo vean en la pantalla: la naturaleza frenética y maníaca de alguien lidiando con dos personalidades".

Actualmente Venom: Let there be carnage se encuentra en la cima como la película más exitosa de toda la pandemia, siendo la número uno en taquilla en Canadá y Estados Unidos con más de 80.4 millones de dólares ganados.