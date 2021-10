Conductor se lesiona tras chocar contra un árbol en Torreón

Conductor de 58 años de edad perdió el control de su vehículo y chocó contra un árbol del camellón central de la calzada Colón, resultando lesionado la mañana del martes.

A las 9:50 horas ocurrió el percance vial sobre la calzada Colón y avenida Hidalgo, de acuerdo al reporte de las autoridades.

Como responsable del accidente figura Jorge, de 58 años de edad, quien manejaba la camioneta Chrysler Town & Country modelo 2005 color guinda.

Según el croquis elaborado por el perito de Accidentes del Tribunal de Justicia Municipal, el automóvil circulaba por la calzada Colón, con dirección de sur a norte, del bulevar Revolución hacia el bulevar Independencia.

Poco antes de llegar a la avenida Hidalgo, el conductor perdió el control del volante, viró a su izquierda, se subió al camellón central y se impactó con su parte frontal izquierda contra un árbol, al que no derribó, pero sí le causó daños.

Al lugar acudieron elementos de Tránsito y Vialidad para evitar otro percance vial, así como los Bomberos para limpiar el líquido derramado y los peritos del Tribunal para realizar el informe sobre los hechos para los fines legales.

El conductor no pudo manifestar al perito qué le pasó, dado que no se sentía bien, al resultar lesionado, aunque no de gravedad.

Los daños materiales fueron estimados en 10 mil pesos, de acuerdo a lo indicado por el perito que tomó conocimiento del choque y dispuso el traslado del vehículo al corralón por medio de una grúa.

Las autoridades recomiendan a no distraerse al volante y manejar con precaución, respetando el límite de velocidad permitida.

