Pacientes del Hospital General de Torreón gastan hasta mil pesos en medicina

Como pueden, familiares de pacientes que se encuentran internados en el Hospital General de Torreón han estado comprando insumos y medicamentos que por el momento están agotados en la clínica.

Algunas personas, han gastado más de mil pesos tan solo en un fin de semana lo que representa un duro golpe a su economía, sobre todo porque son usuarios de escasos recursos, muchos de ellos provenientes de colonias como Zaragoza Sur, Ampliación La Rosita y el ejido San Luis. También del ejido Congregación Hidalgo, en Matamoros.

Les han pedido desde omeprazol (solución inyectable y tabletas), metronidazol empleado para tratar diversos tipos de infección, pañales para adulto, normogoteros para administrar a los pacientes soluciones y/o medicamentos, punzocat #18, gasas, ceftriaxona y diclofenaco en solución inyectable, entre otros.

Esto lo dieron a conocer ayer familiares que se encontraban en el área de Urgencias del Hospital General. Había desde mujeres embarazadas hospitalizadas, personas que se lesionaron en accidentes de tránsito o con armas blancas así como pacientes que requerían endoscopías.

Una mujer que tenía a su hijo de 17 años internado desde el pasado sábado y que estaba esperando una cirugía, comentó que cada ocho horas estaba gastando mil 200 pesos en una inyección.

Esta persona no recordó el nombre del medicamento pero dijo que era para aliviar el dolor del menor que el pasado fin de semana sufrió un accidente en motocicleta. "Ya le dije a mi nuera que fuera a hablar a Recursos Humanos porque yo ya no tengo dinero, ¿cómo le hago?, y luego de aquí a ocho días que me lo metan a operación, o compro medicinas o comemos o cómo le hago", expresó.

SOLO UN 10 POR CIENTO

La Secretaría de Salud de Coahuila atribuye el bajo porcentaje de insumos y medicamentos (en menos del 50 %) a que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) solo les ha surtido un 10 por ciento en este año.

Según el titular de la dependencia, Roberto Bernal Gómez ha buscado reunirse con personal federal para revisar la situación pero no ha tenido respuesta. El funcionario aseguró el pasado lunes que esta semana y con recursos propios del estado, el abasto mejoraría y alcanzaría el 60 %. Dijo que realizaría un recorrido por unidades de salud de Torreón, Matamoros, San Pedro de las Colonias, Francisco I. Madero y Viesca a fin de revisar la situación.

En enero de 2019, la Secretaría de Salud (SS) de Coahuila anunció su incorporación al programa de compra consolidada de medicamentos que encabeza el IMSS y cuyo esquema permitiría obtener mejores precios en el mercado y garantizar el abasto oportuno en beneficio a los usuarios.

Esa medida fue coincidente con la entrada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y con la falta de insumos y medicamentos que enfrentaban los hospitales generales de la entidad, una problemática que por varios años y durante la gestión del exgobernador Rubén Moreira fue atribuida a los procesos de licitación que realizaba la Secretaría de Finanzas, encargada de administrar los recursos que la federación enviaba.

En mayo de 2021, El Siglo de Torreón informó que hasta antes de 2019, la compra consolidada de medicamentos incluía hasta el 97 por ciento de los requerimientos anuales de todas las instituciones de salud, pero el mecanismo fue desmontado por la actual Administración federal tras señalar actos de corrupción en las adquisiciones.

En el período 2018-2019, la compra consolidada estaba integrada por 43 participantes, conformados por 5 dependencias, 15 entidades federativas y 23 institutos de la Secretaría de Salud.

Ayer, José Manuel Riveroll Duarte, secretario general de la Sección 87 del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) en La Laguna admitió que hay ocasiones en que el personal de salud ayuda a la población abierta con algunos insumos a fin de mejorar la calidad del servicio médico a los usuarios.

Destacó la buena actitud de los trabajadores y trabajadoras y reconoció que hay insumos y medicamentos que sí se cargan directamente a los familiares de los pacientes.

"La Secretaría de Salud del estado sufrió reducción en los presupuestos de todos los rubros por parte de la aportación del federal y desde luego que el sector salud no queda exento de esto. El sector salud no admite regateos porque todo redunda en una mala atención".