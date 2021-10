Abogado Steven Donziger que enfrentó a Chevron por contaminación en Ecuador denuncia irregularidades en caso

Donzinger considera que el proceso legal fue "orquestado" por la firma y ha puesto de su lado a académicos, políticos y a la propia ONU.

La sentencia se produjo después de que en julio pasado la juez del distrito sur de Nueva York Loretta Preska declarara culpable a Donziger de seis cargos de desacato criminal, una infracción menor, tras decidir que incumplió órdenes judiciales al tratar de implementar la sentencia del pago de 9,500 millones de dólares de Chevron a pueblos indígenas de Ecuador y beneficiarse de ese dinero, algo que prohibió en una sentencia el juez estadounidense Lewis Kaplan en 2014.

Se considera además que Donzinger, cuya licencia para ejercer como abogado fue retirada en 2018, rompió la ley al negarse a entregar información de sus dispositivos electrónicos y rechazar la entrega de su pasaporte en un caso civil impulsado por Chevron.

"Este caso no tiene nada que ver con el debate sobre la responsabilidad que pueda tener Chevron en la contaminación petrolera en la zona Oriente de la Amazonía ecuatoriana", subrayó Preska, que dictó su condena tras cinco días de juicio el pasado julio.

La juez insistió en que este proceso se reduce a una cuestión de "numerosos" desacatos de Donziger cometidos "durante años" y apuntó que nadie está por encima de la ley, a la vez que recalcó que el antiguo abogado no ha mostrado arrepentimiento en ningún momento.

La sentencia contra el letrado, que ha estado bajo arresto domiciliario durante dos años, se produjo un día después de que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias anunciara un dictamen que exigía que Donziger fuera puesto en libertad inmediatamente y recibiera una indemnización.

Minutos antes de que Preska leyera sus argumentos para imponer esta pena, Donziger se declaró inocente de los cargos en una intervención de 10 minutos.

"Creo que soy un hombre que tiene la ley en alta estima. Creo que respeto el estado de Derecho y he estado luchando para que se cumpla la ley y ayudar a la gente de Ecuador durante 30 años", apuntó Donziger, que trabajó en su primer caso para defender a los indígenas ecuatorianos a principios de la década de 1990.

"No puedo hoy, por eso, expresar arrepentimiento por acciones que mantengo son éticas y legales", agregó.

Los hechos se remontan a 2011, cuando un tribunal de Lago Agrio (Ecuador) sentenció a Chevron a pagar una indemnización de 9,500 millones de dólares por daños medioambientales que Texaco, una petrolera que adquirió en 2001, provocó en la Amazonía ecuatoriana entre 1964 y 1990.

Chevron rechazó la legitimidad del tribunal ecuatoriano y llevó a Donziger, que representaba a comunidades indígenas ecuatorianas, ante la Justicia en Nueva York por presuntas irregularidades, donde el juez Kaplan determinó en 2014 que este había incurrido en fraude, sobornos y corrupción.

Chevron no ha desembolsado los 9,500 millones de dólares que dictaminó el sistema judicial de Ecuador y ha negado toda culpa en los daños ambientales sufridos en la Amazonía ecuatoriana.

Asegura que nunca ha operado en Ecuador y que Texaco ya llevó a cabo las labores de limpieza que supervisó el propio Gobierno ecuatoriano, que liberó a la petrolera estadounidense de toda responsabilidad en un acuerdo firmado en 1998.

