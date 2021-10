En pandemia, Síndrome Visual Informático se disparó en niños, niñas y jóvenes de La Laguna

Durante la pandemia por el COVID-19 se dispararon los casos del Síndrome Visual Informático (SVI), un grupo de problemas de la visión entre niños, niñas y jóvenes de 5 a 18 años de la Región Lagunera. El SVI es una afección resultante de enfocar los ojos en algún dispositivo electrónico durante periodos prolongados e ininterrumpidos de tiempo. Algunos síntomas son ojos secos y rojos, lagrimeo y comezón.

Christian Alfonso García Moreno, presidente del Consejo de Optometristas de La Laguna dijo que en lo que va de la contingencia sanitaria se han brindado consultas a alrededor de 3 mil pacientes de los cuales un 80% fueron diagnosticados con el Síndrome Visual Informático. En años anteriores, el registro era de un 20%.

“El Síndrome Visual Informático no es algo nuevo, ya está estudiado desde hace años pero era propio de gente adulta o gente de oficina. Hoy, lo tenemos muy presente en niños y jóvenes...es un síndrome de ojo seco que no es común en ese periodo de edad, la principal causa que van a manifestar los papás es que el niño ya no quiere estar poniendo la atención a la clase (virtual), se distrae o tiene los ojos rojos y empieza con comezón”, explicó.

Dijo que se deben descartar las conjuntivitis alérgicas pero sobre todo realizar pruebas especializadas para analizar cantidad y calidad lagrimal porque muchas veces el problema no radica en una corrección óptica de lente sino en un tratamiento que lleve a mejorar la lubricación natural.

Los síntomas pueden ser de leves a graves y en este contexto, el Consejo de Optometristas de La Laguna sugiere una evaluación médica y además destaca la importancia de utilizar lentes de protección a luz azul cuando se está varias horas frente a los dispositivos electrónicos. También se recomiendan lubricantes, descansos periódicos y ajustes ergonómicos para optimizar el lugar de trabajo y reducir los riesgos del SVI.

“Antes de la pandemia recomendábamos que no fuera más de una hora (la exposición a los dispositivos electrónicos), hoy tenemos niños que pasan más de 8 horas continuas, imagínate el daño que esto está generando. La madurez ocular de un niño no está preparada para eso, ni siquiera la de un adulto, sin embargo el adulto por cuestiones de la vida diaria nos adaptamos. Lo correcto sería que no estuviéramos más de dos horas continuas”, concluyó.