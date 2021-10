El 'robo hormiga' afecta operatividad de empresas en Ciudad Industrial de Torreón

Empresas de la Ciudad Industrial de Torreón enfrentan "robo hormiga" de partes eléctricas que se pueden extraer desde el exterior, como motores, hidroneumáticos, incluso los medidores.

Luis Alberto Garnier Flores, presidente de la Unión de Empresarios de la Ciudad Industrial de Torreón (CIT), consideró que esto puede ser debido a jóvenes intoxicados que buscan vender las partes para comprar droga. Señaló que se han recibido ya varios reportes en este sentido, por lo que se ha comunicado a las corporaciones de seguridad para que se tomen cartas en el asunto.

"Se dan cuenta, por la mañana, cuando el personal llega a laborar, y se encuentran con que ocurrió esto", comentó. Señaló que esto tiene correlación directa con el patrullaje, por lo que, a medida en que se solicita una mayor presencia y vigilancia de los cuerpos de seguridad, estos hechos disminuyen.

Recordó que actualmente la Guardia Nacional ha estado ocupada con el tema de la vacunación antiCOVID.

Indicó que estos eventos pudieran no ser de gran impacto en términos económicos e incluso, muchas veces no se denuncian, pero afectan directamente la operatividad de las empresas, por ejemplo, llegan los trabajadores a laborar y se encuentran con que no tienen agua.