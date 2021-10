Propuesta de ley eléctrica es retrógrada: Gutiérrez Jardón

El diputado federal del PRI por Coahuila, Antonio Gutiérrez Jardón, se desmarcó de los señalamientos que existen a nivel nacional respecto a la posibilidad de que la bancada de su partido vote a favor de la Ley Eléctrica que ha propuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador; afirmó que se trata de una propuesta "retrógrada" en el sentido ambiental y que tiene potencial para afectar la economía del estado de Coahuila.

Cuestionado por medios de comunicación ayer lunes, Gutiérrez Jardón aclaró que su trabajo legislativo respecto a dicha ley será apegado a los intereses de su entidad, de forma que se pueda realizar un análisis detallado de todos los aspectos en torno a la generación de energía eléctrica; en ese sentido también advirtió que tal y como se encuentra planteada la ley actualmente se votará en contra de parte de los legisladores del Revolucionario Institucional.

"Nosotros no vamos a votar un retroceso en la competitividad del país, para Coahuila la reforma energética fue muy benéfica, trajo mucha inversión, se detuvo la inversión a raíz de la especulación, como bien lo dijo el gobernador (Riquelme) a raíz de la especulación de la presentación de esta ley, ahora que la presentan es un retroceso total, un retroceso del que Coahuila no estará de acuerdo y no votaremos jamás en perjuicio del crecimiento de nuestro país".

Gutiérrez Jardón se declaró en contra de la naturaleza de la iniciativa eléctrica del presidente, señalando que esta puede favorecer monopolios en el sector eléctrico y que pueden derivar en afectaciones económicas en distintas dimensiones, especialmente en la social y ambiental.

"No podemos dejar monopolizado el tema a una sola dependencia gubernamental, hay que abrirlo a la inversión tanto nacional como extranjera, porque si algo nos perjudica en la inversión o la generación de inversión extranjera es los precios, el alto costo de la energía eléctrica… Nosotros no lo haremos, protegeremos los intereses y compromiso que adquirimos con los ciudadanos".

