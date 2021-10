Caballeros del Plan G, dos décadas de rimas y ritmos

En el año 2001 las calles de Gómez Palacio presenciaron la conformación de Caballeros del Plan G, una banda de rap derivada del grupo Cem Cem Cem Boca H. Dos décadas han pasado desde entonces. La cultura del hip hop ha evolucionado a grados nunca antes vistos en México. La música urbana se posicionó en los estándares más profesionales de la industria; hoy los trovadores callejeros son capaces de subir a un escenario e impartir sus rimas ante un público conformado por miles de almas.

Caballeros del Plan G, a través de su sello GL, son pioneros en promover esta profesionalización. Por tal motivo, para celebrar sus 20 años de legado, han decidido adaptar sus grandes éxitos a la sonoridad emitida por los jóvenes de la Orquesta Filarmónica DIME (Desarrollo Integral del Menor). Tras tres meses de ensayos, el resultado de esta mezcla podrá percibirse el próximo 17 de noviembre en el Teatro Nazas, en punto de las 20:30 horas. El evento es realizado por la productora Golden Blade Music.

"Siempre nos hemos distinguido por hacer cosas diferentes desde que empezamos. Y al principio estuvimos planteando la onda de hacerlo en un gran lugar, con un disyóquey, con nuestros amigos invitados, etcétera. Afortunadamente la historia evolucionó a por qué no hacerlo con orquesta. Desde que tenía esa idea en 2017, estuve tratando de buscar y conectar con aliados. No fue hasta 2021 cuando me encontré con la Orquesta DIME, con Miguel Ángel García y les presentamos la idea", comenta Felipe del Río, mejor conocido como Dr. Alakrán, integrante de Caballeros del Plan G.

Para la gran noche, el grupo gomezpalatino prepara una alineación de lujo con Simple, Serko Fu, Toxicon, Sekreto y el propio Dr. Alakrán. Mientras que la Orquesta DIME, comandada por el maestro Miguel Ángel García, estará conformada por 44 jóvenes provenientes de ejidos y colonias vulnerables de la región, quienes a ritmo de rap ejecutaran sus cuerdas, alientos, metales y percusiones.

"Es maravilloso porque hacemos lo mismo en diferentes esferas. Ellos con esta labor de DIME, integran o les roban el tiempo a los jóvenes para dedicarse a esto y nosotros a través del hip hop también utilizamos una herramienta de transformación social […] Caballeros del Plan G también se ha distinguido por esta labor de utilizar la música para ser mejor en la vida. No ser mejor en pisotear a los demás, sino aspirar a crecer: ama a tu familia, ama a tus amigos".

Además de los integrantes de Caballeros del Plan G y la Orquesta DIME, el concierto contará con invitados especiales de Ciudad de México, Tijuana, Puebla y Sonora, de los cuales no se quiso revelar los nombres porque se esperan sean sorpresa.

Así mismo, se indicó que este concierto cerraría oficialmente el ciclo de Caballeros del Plan G, cuyos integrantes se entregarán a su público en muestra de gratitud por los años de fidelidad. En breve se dará información sobre los boletos.

ADAPTACIONES

Los ensayos para esta presentación comenzaron en agosto pasado. En un salón de la iglesia del Padre Pro, en la colonia Villa California de Torreón, los jóvenes de DIME han adaptado grandes clásicos del rap nacional como La Remezcla, Juguetes, Antes y Después, GL Castiga, entre otros. En total serán 10 canciones de Caballeros del Plan G las que se ejecutarán durante el concierto.

Respecto a esto, Miguel Ángel García comentó que el hecho de incursionar en el rap les pareció una experiencia interesante, puesto que no habían trabajado antes en una propuesta similar. El reto fue, a través de la música, hablar un idioma en un medio ajeno

"Funciona, por un lado, por la música que en sí es muy interesante, pero por otro lado es lo que nos mueve en el fondo. Creo que lo que nos mueve es esta parte donde le da sentido. La música, al menos en los chicos de DIME, para nosotros es un medio, no es un fin. Es un medio para trascendernos, para encontrarnos y sobre todo para hacer un concepto espiritual, en el sentido de la unidad".

El maestro añadió que sus alumnos percibieron la filosofía de Caballeros del Plan G, a la cual describió como filantrópica, con causa, propulsora de que a través de la música se puede llegar a la gente y a las comunidades que necesiten del arte para desarrollarse.

"Hablamos el mismo idioma en ese sentido. Entonces, cuando se funden estas dos estilos distintos, en el fondo buscamos lo mismo. Esto ha hecho que fluyéramos y a los chicos también les impactó al principio", mencionó Miguel Ángel García.

PREPARAN AUDIOVISUALES

Además de su gran concierto de aniversario, Caballeros del Plan G alista el estreno del videoclip de La Remezcla. Esta es una de sus piezas musicales más emblemáticas, misma que marca su incursión como grupo en el panorama nacional.

Su sample corresponde a la pieza musical Amapola/Siete notas de amor, incluida en el álbum Quiéreme mucho (1959) de la Orquesta Románticos de Cuba; ese conjunto de violines se convirtió en huella imborrable para el rap mexicano, donde también participa el productor Erick Santos.

Además, también se realizó una miniserie de tres capítulos dirigida por Mino Rimada, donde el grupo busca contarle a sus fanáticos toda su filosofía con una estética medieval. Aquí se contó con la actuación de Salvador Montenegro Chibli, quien se desenvuelve en locaciones de la Laguna de Mayrán.

"Cómo una espada significa para nosotros nuestro rap, nuestra bendición y poder llevar esta bendición, este estandarte, el rap del desierto por todos lados. Entonces queremos hacer un webserie de tres capítulos: inicio, desarrollo y final, y aparte estamos preparando un videoclip. Esta celebración de los 20 años está totalmente dedicada a nosotros y a nuestros fanáticos", concluyó Dr. Alakrán.

Gran concierto de aniversario

Caballeros del Plan G & Orquesta Filarmónica DIME 17 de noviembre. Teatro Nazas. 20:30 horas. Habrá invitados especiales.