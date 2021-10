Módulo espera visita para tomar decisiones

La directiva del Módulo de Riego III San Jacinto-Jerusalem se reunió ayer lunes y se acordó esperar la respuesta de las autoridades federales; dijeron que se firmó una minuta al respecto que podría derivar en un acuerdo.

Lo anterior luego de que tuvieran una plática con un enviado de la Secretaría de Gobernación del Gobierno federal.

Margarito Favela, tesorero del Módulo, dijo que ayer lunes acudieron al lugar donde están los tubos correspondientes a la infraestructura del proyecto de Agua Saludable para La Laguna para verificar que no arranquen los trabajos de la constructora sin que se haya llegado a un acuerdo; no obstante, Favela dijo que el Gobierno federal ya mostró mayor disposición a escuchar sus peticiones.

"Yo considero que no le estaban dando toda la información al presidente los de Conagua, bueno... eso se nos figura, lo que sí es que ya tenemos una minuta y partiendo de ahí podríamos llegar a un acuerdo, por eso nos vamos a esperar estos días a ver qué nos dicen", dijo Favela.

Fue el pasado viernes cuando protestaron en una marcha ejidatarios del Módulo III demandando que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no ha atendido sus peticiones para que avance el proyecto de Agua Saludable para La Laguna.

El Módulo de Riego tiene 14 ejidos y un sector, además de 1,523 usuarios. Ellos solicitan 18 millones de metros cúbicos de estiaje (más otros 2 millones que dicen que les quitaron) y piden también 450 millones de pesos en tecnificación adicionalmente el cambio de punto de extracción que es la zona de la represa del canal Sapioriz-La Loma y quieren que lo cambien aguas abajo de la represa La Goma.

Favela dijo que ellos no están en contra del proyecto, pero no permitirán que avance si no hay un acuerdo de Conagua con ellos respecto a sus necesidades.

PIDEN MÁS AGUA

Únicamente el Módulo III de San Jacinto dispone cada año de más de 71 millones de metros cúbicos (al menos eso es lo que tienen autorizados) y exigen formalmente otros 20 millones de metros cúbicos porque temen perder el estiaje; es decir, buscan obtener de Conagua 91 millones de metros cúbicos que representa un volumen equivalente el 72 % de los 126.4 millones de metros cúbicos que se extraen al día de hoy para abastecimiento de agua potable del acuífero principal de la región Laguna.

En la región, de 1,088 millones de metros cúbicos que se extraen en total del acuífero, solo el 11.6 % (126.4 millones de metros cúbicos) es lo que actualmente se utiliza para abastecimiento de agua potable mientras el 81.2 por ciento se destina al uso agrícola.