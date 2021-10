Apuesta 'Canelo' Álvarez toda su fortuna a quien le demuestre que se dopa 

Caleb Plant, próximo rival de Saúl “Canelo” Álvarez, ha creado polémica tras decir que el pugilista mexicano “es un tramposo” por usar sustancias indebidas para sacar ventaja.

Dichas declaraciones, han hecho explotar a “Canelo”, quien asegura que incluso apostaría toda su fortuna a quien demostrara que consume drogas.

“Puedo hacerme pruebas ahorita mismo. Yo puedo hacerme pruebas de folículo, que son las que rastrean seis meses atrás y te sale todo, y de todas las drogas, no solamente las que ayudan el rendimiento, sino marihuana, cocaína, de lo que sea. Le apuesto toda mi fortuna a quien sea de que no me va a salir ninguna”.

Recordamos que en marzo del 2018, Álvarez fue castigado seis meses por dar positivo a clembuterol, sin embargo, los recientes señalamientos de Plant en su contra dice serán cobradas sobre el ring el próximo seis de noviembre en su enfrentamiento en Las Vegas.