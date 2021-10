'Ahorita es un no', dice diputado Shamir Fernández sobre reforma eléctrica

Aunque a nivel nacional, el PRI manifestó apertura a debatir el tema energético en el Congreso, los diputados de Coahuila mantienen un "no" a la iniciativa de reforma en materia eléctrica presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Shamir Fernández Hernández, diputado federal del PRI, dijo que hay temas como la cancelación de parques eólicos grandes, por ejemplo, el de Viesca, que se tiene que analizar a detalle, pues indicó que no se puede dejar que solamente queden sin efecto las concesiones.

"Ahorita es un 'no', tenemos que estar reformando y revisando las cosas", expresó.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, dio a conocer que su partido estaba abierto a dialogar y negociar la iniciativa planteada por el Ejecutivo, lo que ha generado inconformidad e incertidumbre entre el sector empresarial.

Cabe señalar que el posicionamiento que asuma la bancada del PRI en la Cámara de Diputados será clave para que Morena y sus aliados PT y PVEM avalen reformas prioritarias del presidente, como la energética, al contar con 71 legisladores federales. Morena requiere de 57 votos para alcanzar los requeridos para aprobar las reformas constitucionales. Además, estas dos bancadas han votado en diversas ocasiones a favor de diversas iniciativas presidenciales, como fue la Ley de Remuneraciones, la creación de la Guardia Nacional, la Ley de Amnistía y la de Extinción de Dominio.

Shamir Fernández rechazó que en la bancada de legisladores del Partido Revolucionario Institucional vayan a ser "a modo".

"No, eso es una mentira, nosotros no estamos 'a modo' de Morena y no estamos 'a modo' del Ejecutivo, y en este momento, la reforma energética es un 'no' de parte de su servidor", dijo.

En el grupo parlamentario del PAN fueron contundentes en manifestarse totalmente en contra de la iniciativa del presidente, al considerar que atenta contra el libre mercado, aumenta el control del Estado, perjudica a las familias mexicanas, desaparece órganos que funcionan, viola tratados internacionales y cancela certificaciones de energías limpias.