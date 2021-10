Alcaldesa de Gómez Palacio felicita a Prodenazas por desistir de amparo

Tras el desistimiento de Prodenazas del amparo contra la derivadora del Cañón de Fernández, la alcaldesa de Gómez Palacio, Marina Vitela, felicitó a la asociación por tal decisión al considerar que el proyecto de Agua Saludable vendrá a resolver por algunos años un problema de deficiencia e insuficiencia de agua en La Laguna.

"Al final del día ellos son laguneros, les importa que tengamos agua suficiente, pero sobre todo saludable para nuestra región", dijo la edil al conocer la postura de la asociación.

Desatacó que el proyecto de Agua Saludable permitirá la recarga de los mantos freáticos.

“Creo que una parte importante es que va a estar el agua permanente corriendo y en esta parte la naturaleza habrá de beneficiarse, porque habrán de tener recarga los mantos”.

Reconoció que el proyecto no será el remedio total a la problemática.

"Quizá no sea el remedio total, pero tenemos que ir buscando alternativas con los especialistas. Hoy no tenemos agua ni salud, tenemos que ir buscando cómo solucionarlo y es una alternativa importante", recalcó.

La edil dijo que aún no se tiene una fecha para la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Vitela comentó que se ha socializado el proyecto en los recibos de Sideapa y se contrató un despacho de abogados, del cual no fueron necesarios sus servicios para atender el tema.

"El presidente nos pide que sea la gente la que decida, no quiere venir a imponer nada y si la gente decide que no, no se hará; sin embargo, todos pensamos que el grupo inconforme por algunas demandas que se necesitan solventar es minoría y que nos vamos a beneficiar alrededor de un millón 500 mil personas”