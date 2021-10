Levantando muertos con Barbacoa “La Güera”

Nancy Martínez es un ejemplo perfecto de un emprendedor que le pone toda la pasión a lo que hace.

Acostumbrada a vender elotes preparados, Nancy se vio obligada a cerrar su primer negocio debido a las bajas ventas provocadas por la pandemia.

Pero esto no fue un impedimento para ella, pues las ganas de salir adelante la llevaron al mundo de la barbacoa. “En diciembre cumpliremos un año. Inicié en la puerta de mi casa y en marzo decidí mandar a hacer un remolque”.

“Comenzamos vendiendo barbacoa por kilo, además de tacos y lonches, pero gracias a toda la gente que acudió y nos recomendó, hemos ido creciendo y el menú se amplió”. Ahora también hay birria, quesibirrias y mulitas (que es una tortilla con carne y queso, bañadas en la grasa del consomé). También cuentan con aguas frescas y una rica variedad de postres.

Cabe destacar que en Barbacoa “La Güera” no hay proveedores, todos los productos son preparados por las manos de Nancy.

“No estudié nada relativo a los chefs ni nada, pero siempre me ha gustado la cocina y con la práctica, he logrado perfeccionar mis técnicas”.

Una de las ventajas que tiene este local, es que el servicio siempre estará pensado para hacer sentir a los clientes como parte de la familia. “La verdad me da muchísimo gusto que la gente vuelva, me gusta atenderlos bien, darles algo novedoso. Por ejemplo, a veces tengo tortillas de harina y les ofrezco los taquitos así, para que coman rico y no se aburran”.

El negocio es atendido personalmente por Nancy, quien únicamente es ayuda por otro empleado.

Para todos los antojados, Barbacoa La Güera está ubicada en Blvd La Libertad esquina con calle Quiosco, frente al Fraccionamiento La Amistad. Ofrecen servicio sábados y domingos, de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.