Realizan caravana a favor de la mujer en La Laguna

Ayer domingo se realizó la Caravana a Favor de la Mujer y de la Vida, una manifestación de ciudadanos, grupos cristianos y autoridades municipales, quienes realizaron una extensa fila de vehículos y circularon por las principales vías de Lerdo, Gómez Palacio y Torreón.

El objetivo fue dar un posicionamiento en contra del aborto, a favor del apoyo a la mujer gestante en situación vulnerable y en contra del criterio aplicado por la Suprema Corte de Justicia de La Nación (SCJN) respecto a la despenalización del aborto.

En esta caravana participaron representantes de la iglesia católica, cristiana, los Caballeros de Colón, la Red de Apoyo a la Familia y la asociación Juventud y Vida.

José Alberto Escobedo Reyes, coordinador de Diocesana de Pastoral Para La Vida, informó que convocaron a la ciudadanía de Lerdo, Gómez Palacio, Torreón y áreas circunvecinas "para manifestarnos a favor de la vida, la mujer, las libertades y en contra de la sentencia que da la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde descriminaliza el aborto a nivel nacional, pues nosotros creemos que sí es un crimen el matar a un ser humano dentro del vientre de la madre", dijo Escobedo Reyes.

Explicó que por ello se ofrecen opciones a las mujeres embarazadas que están en una situación difícil. "Les ofrecemos otro tipo de soluciones como es el albergue, la capacitación, la consulta... En el municipio de Lerdo hay una casa que se llama Casa Aman, donde se ofrece el apoyo".

Aman, dijo, significa atención a mujeres, adolescentes y niñas. La casa se ubica en Calzada Las Cruces número 100 y quien se encuentre en una situación de gestación y esté contemplando el aborto debido a una situación vulnerable puede pedir mayores informes al 8711383760.

Escobedo insistió en que con esta caravana también se busca dar voz a los humanos que aún no nacen. "Lo que queremos es darle voz a quien no la tiene, pues el bebé no puede gritar y no puede decirle al mundo que es un ser humano y nosotros queremos darle voz… a aquella mujer que es maltratada o sobajada o desvalorizada queremos decirle que cuenta con nuestro apoyo, nuestra asesoría y acompañamiento, incluso económico si así se requiere", acotó.

BANDERAZO DE SALIDA

El alcalde de Lerdo, Homero Martínez; acompañado de su esposa, la diputada local Susy Torrecillas; dieron el banderazo de arranque a la Caravana a Favor de la Mujer y la Vida.

Fue minutos antes de las 11:00 horas de ayer domingo cuando decenas de automóviles se congregaron en el estacionamiento de un conocido centro comercial de Lerdo para iniciar el recorrido.

El contingente circuló por el centro de Lerdo, después por el bulevar Miguel Alemán, entraron a Torreón y concluyeron en la Plaza Mayor.

En su mensaje, el alcalde y la diputada se manifestaron a favor de estas posturas, principios y valores, respaldando además a estos grupos colectivos.

Por su parte, el sacerdote Luis Alberto mencionó a los ciudadanos ahí presentes que "ojalá está manifestación sea no solo de fe, sino de convicciones personales".

¿QUÉ HIZO LA SCJN?

En septiembre de este año la Suprema Corte de Justicia de La Nación (SCJN) anuló la cárcel con la que se castiga la interrupción voluntaria del embarazo en algunos estados del país, lo que sentó un precedente para todo México.

La SCJN ha despenalizado el aborto tras una decisión histórica votada por unanimidad de los ministros en pleno, por lo cual a partir de ahora no se podrá procesar a mujer alguna que aborte en los supuestos considerados por el tribunal.

Los ministros de la Corte debatieron durante dos días acciones de inconstitucionalidad que llegaban desde los estados de Coahuila y Sinaloa con la interrupción el embarazo; en uno de ellos, el aborto se penaliza con cárcel de uno a tres años, y el otro está blindado con una norma que protege la existencia de vida desde el mismo momento de la concepción.

La decisión de la SCJN se basó en la autonomía de la mujer para decidir sobre la maternidad, más allá de otros conceptos sobre la vida prenatal.

Con esta sentencia la SCJN traza la línea para que el debate en los estados camine en la misma ruta, hacia la despenalización del aborto.

El mensaje de la Corte fue contundente en el sentido de que obliga a Coahuila a cambiar su legislación para que abortar no sea considerado un delito.

Por lo anterior, las mujeres encarceladas por este motivo deberán ser puestas en libertad de inmediato y aquellas que cumplan una pena similar en otras entidades, podrán ampararse bajo este criterio.

Cabe destacar que la Ciudad de México se adelantó en 2007 con una ley de plazos que establece 12 semanas para interrumpir la gestación sin tener que dar explicaciones ni motivos. Le siguieron Oaxaca, Hidalgo y Veracruz.

Los criterios aplicados por los ministros de la SCJN han cambiado en este lapso del 2007 al 2021, pues en 2007 se discutió si los congresos locales tenían la potestad para despenalizar el aborto mientras que en este 2021 la discusión ha versado respecto al derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos desde la libertad sexual y reproductiva.