Ayuntamiento de Lerdo autoriza recorte a plaza 'al vapor'

La autorización por parte del Ayuntamiento de Lerdo realizada en septiembre de este año a un particular, Jacobo Zarzar, respecto a una servidumbre de paso que solicitó para tres accesos vehiculares, mismos que recortan 112 metros cuadrados de la plaza Manuel Castañeda de la colonia Cinco de Mayo "La Viña" fue otorgada por el Municipio sin revisar si existe un dictamen de la Comisión de Obras Públicas de hace 21 años y sin que encuentren el acta de Cabildo correspondiente; pese a ello, tampoco hicieron un nuevo análisis, es decir, el permiso se otorgó "al vapor".

El tema se abordó en la reciente sesión de Cabildo primero por parte de la regidora de Morena, Lupita Femat, quien pidió apoyo al alcalde Homero Martínez para el área verde que se quiere quitar en la colonia Cinco de Mayo. "Le pido todo su apoyo presidente para que no se quite"

El regidor panista, Ángel Luna, externó en la misma sesión que la Secretaría del Ayuntamiento no cuenta con la documentación que justifica la autorización del Municipio al particular, a lo cual el secretario del Ayuntamiento, Dimas López, respondió que no hay obligación de guardar dichos documentos por más de 10 años.

"El Archivo Histórico del Municipio no puede desaparecer. Imagínense ustedes que no quedara registro de lo que se acuerda en el Ayuntamiento", replicó Luna.

Según el Artículo 42 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango "El contenido de las sesiones del Ayuntamiento y los acuerdos aprobados se registrarán en los libros de actas, original y duplicado y serán firmados por los miembros que hayan estado presentes. El secretario del Ayuntamiento deberá expedir copias certificadas de las actas y los acuerdos asentados en el libro a los miembros del Ayuntamiento que lo soliciten".

El Ayuntamiento ha mostrado hasta ahora solo un oficio de hace 21 años, que no es el dictamen ni cuenta con los pormenores del dictamen (croquis, calles, colindancias, etcétera) de la Comisión respectiva.

El alcalde recordó que Zarzar en su momento donó un acceso, que era su propiedad privada, para que exista hoy la calle Chihuahua.

Luna replicó que el oficio con el que se cuenta solo habla de un acceso y no de tres y pidió una revisión.

El primero de octubre Rocío Olague, representante vecinal de la colonia Cinco de Mayo, solicitó copias certificadas del dictamen de la Comisión de Obras Públicas aprobado en la sesión de Cabildo número 55 de fecha 14 de junio del 2000 y el acuerdo de Cabildo, entre otros documentos, mediante los cuales el Ayuntamiento justificó la autorización de servidumbre de paso en septiembre pasado, por el cual el Ayuntamiento hizo un cobro de 67 mil pesos.

Los vecinos de La Viña también están solicitando que queden sin efecto los permisos y autorizaciones con fecha del 13 de septiembre del 2021 de forma definitiva se cancele suspenda la obra cuestionada a fin de que se cumpla la disposición llevada a cabo en la administración 2004-2007 de la exalcaldesa Rosario Castro, donde se asigna esta zona como área verde.

Fue en la administración de María Luisa González Achem cuando se colocaron jueguitos en la zona.