Antes de ser creyente se está a favor de la vida: obispo de Torreón

El obispo de Torreón, Luis Martín Barraza Beltrán, se pronunció a favor de la vida pero dejó en claro que no le complace que se encarcele a las mujeres por el delito de aborto. "Antes de ser creyente se está a favor de la vida", expresó.

Monseñor indicó que no debe promoverse la interrupción voluntaria del embarazo y que por el contrario, deben implementarse políticas públicas para acompañar a las mujeres en etapa de gestación de acuerdo a la situación personal que enfrenten y garantizarles el derecho a la salud y al trabajo.

"Estamos a favor de defender la vida, que haya políticas públicas donde se le asegure la salud a la mujer embarazada, trabajo, la defensa de sus derechos, pero que se respete la vida, eso ya no lo podemos negociar. Si eso nos hace ver retrógradas, conservadores, la fe nos hace muy sensibles a escuchar el palpitar de la vida desde la concepción, con eso no estamos queriendo decir 'metan a las mujeres a la cárcel', que no las metan pero que no se atente contra un ser humano", expuso.

Como se recordará, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) despenalizaron el aborto en Coahuila, al confirmar que la legislación violenta los derechos de autonomía y libertad reproductiva de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

Días después, el vocero de la Diócesis de Torreón, José Luis Escamilla, dijo que "como Iglesia estaremos contra la cultura de la muerte".

El sacerdote señaló que la iglesia católica tiene clara su postura en defensa de la vida humana por lo que la decisión de los ministros es penosa y triste ya que atenta contra seres indefensos.

Además, recordó que previó a la decisión de la SCJN, el Episcopado Mexicano pidió reconocer la dignidad del ser humano en todas las etapas de la vida por lo que merece la misma protección de la ley ante acciones que pudieran atentar contra su integridad.

"Las personas de fe tienen su conciencia y en la conciencia no se puede mandar, el mal es mal y el aborto es mal", concluyó.

Postura del obispo

Manifestaciones.

*Ayer se realizó en la Comarca Lagunera una caravana a favor de la mujer y de la vida.

*Esta actividad partió de Lerdo y cruzó por Gómez Palacio hasta llegar al municipio de Torreón.

*#Me Late el corazón fue el lema.

*Participaron grupos cristianos, ciudadanía en general y autoridades municipales. En el caso de Lerdo, el alcalde Homero Martínez Cabrera dio el banderazo de salida. Estuvo acompañado de su esposa Susy Torrecillas.