No hay circulante de dinero: Canacope

El pequeño comercio local no se ha recuperado del duro golpe que representa la pandemia ya que no se percibe flujo de efectivo, informó su representante en Durango, Martha Elba Valdez Pérez.

"Nosotros seguimos con la baja venta, no se presenta alguna activación económica, todos nos quejamos de que se dice que hay mucha generación de empleo pero no hay circulante de dinero y no presentamos ninguna venta", señaló la representante en Durango de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope).

En tal sentido, expuso que las ventas no llegan ni al 50 por ciento, en comparación con el año 2019. "En ventas no tenemos, estaríamos manejando como un 30 por ciento de venta, es muy bajo", lamentó.

Y es que, ni siquiera el regreso a las clases presenciales se reflejó en más ventas, por lo que se espera que con el Buen Fin, logren reactivarse, "no se ha recuperado, estamos nosotros ahorita todavía con la esperanza de que conforme se van incorporando las licenciaturas, las ingenierías, esto se vaya reactivando (...) Esperamos que esto se active poco a poco y se nos de un poco de oportunidad de presentar alguna venta, una actividad económica más real y que se vea", mencionó.