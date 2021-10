Venom 2, el filme más taquillero desde el inicio de la pandemia

La asistencia a los cines finalmente empieza a estar al nivel que tenía antes del coronavirus. La secuela “Venom: Let There Be Carnage” de Marvel superó las expectativas al recaudar 90,1 millones de dólares en las salas de Estados Unidos y Canadá, convirtiéndose en el mejor estreno de la pandemia, de acuerdo con cálculos del estudio publicados el domingo.

Se tenía previsto que "Venom: Let There Be Carnage" debutara con la mitad de lo que recaudó. Pero la cinta, que se proyecta exclusivamente en cines, superó incluso el debut de la original de 2018. "Venom", la secuela de "Spider-Man" que presentó al simbionte alienígena parásito interpretado por Tom Hardy, recaudó 80,3 millones de dólares en su estreno. Sólo "Joker" de 2019 (96.2 millones de dólares) ha debutado con más en octubre. El resultado, junto con las sólidas ventas internacionales para la cinta de James Bond "No Time to Die", constituyó la mejor noticia para las salas de cine en más de 18 meses. "Con una disculpa para el señor Twain: La muerte de las películas ha sido exagerada grandemente", comentó Tom Rothman, presidente y director general de Sony Pictures, en un comunicado. Tanto "Let There Be Carnage" como "No Time to Die" de MGM iban a estrenarse el año pasado. Creyendo que se obtendría un mejor rendimiento en las taquillas con un estreno exclusivo en salas de cine, ambos estudios —ninguno de los cuales tiene una plataforma de streaming importante— esperaron a que se dieran mejores condiciones para que el público asistiera a los cines. Durante el fin de semana su espera se vio recompensada. "No Time to Die", que se estrena en Estados Unidos y Canadá el viernes, debutó con 119,1 millones de dólares en 54 mercados internacionales. El rendimiento, de acuerdo con MGM y Universal Pictures (propietaria de muchos derechos internacionales), fue más o menos similar al del fin de semana del estreno de "Skyfall". Luego de su debut en Londres la semana pasada, "No Time to Die" —que es la 25ta cinta de James Bond y la última protagonizada por Daniel Craig— recaudó 25,6 millones de dólares en Gran Bretaña e Irlanda.