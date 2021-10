Habitantes de la colonia Loma Real IV en Torreón viven entre agua estancada

Nuevos estancamientos y brotes de agua potable se registran en calles de la colonia Loma Real IV de Torreón; habitantes del sector llaman al Simas Torreón para que se acuda desazolvar las tuberías sanitarias y se eviten concentraciones de humedad, malos olores y hasta la aparición de fauna nociva.

Se trata de las rúas aledañas a la avenida Bromo, el principal acceso al sector y que concentra gran parte de la actividad comercial y recreativa de los alrededores.

Dentro de las principales concentraciones de agua destacan las de la calle Valle Encantado, área en la que se ubican locales de venta de alimentos, de productos para el hogar, bodegas y hasta viviendas particulares, en cuyos casos los principales afectados son menores de edad y adultos mayores que deben evitar las banquetas y terrenos en los que se queda el líquido.

"Siempre se llena de agua por aquí, no sabemos si es por algún problema con la tubería, por la basura que tira la gente, el chiste es que siempre hemos tenido eso y se junta toda la humedad ahí, salen moscos, se hace lama y no vemos que se mejore, al contrario, cuando está así y llueve es lo peor, porque luego esa agua fea se nos viene a nosotros… Necesitamos una solución, que cambien la tubería, no sabemos", señaló una de las vecinas del sector.

Anteriormente en este año el Simas Torreón había enviado brigadas operativas a revisar la situación de drenaje en la zona, entonces se detectaron bloqueos en las tuberías de drenaje, principalmente residuos de grasas y basura doméstica, de esa forma se exhortó a los habitantes de los alrededores a mantener limpias sus banquetas y sus segmentos de calle, de forma que los desechos no puedan ingresas a las alcantarillas.

De la misma forma el exhorto se hizo a los negocios de alimentos, de lavado de vehículos y de ropa, para que eviten desechar sustancias viscosas o con restos de grasa, toda vez que con la acumulación de las mismas se generan "tapones" que eviten el paso adecuado del agua pluvial o del flujo en baños y coladeras.

