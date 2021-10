Bajan hospitalizaciones por coronavirus en HG

Un ligero descenso de pacientes COVID registra el Hospital General Torreón, que ayer sábado reportó 13 pacientes, tres de los cuales requieren oxígeno. La semana pasada tenía 16 pacientes, lo que refleja cierta estabilidad, de acuerdo con lo mencionado por el director José Luis Cortez Vargas.

Destacó que de los 13 pacientes hospitalizados, solo cinco han recibido la vacuna y el resto no se vacunó, no obstante que por su edad, pudieron haberlo hecho en varias ocasiones pero no lo hicieron.

Cortez Vargas enfatizó la importancia de contar con la vacuna, toda vez que el virus SARS-CoV-2 sigue presente y continúan reportándose contagios cada día, por lo que recomendó seguir con los cuidados, pues la falta de vacuna, aunado a las comorbilidades, son factores de riesgo para las personas de mayor edad.

De los 13 pacientes, uno es de 25 años y otro de 29, en tanto que el resto son de entre 50 y 65 años de edad, pero reciben la atención adecuada y se espera que superen el padecimiento en manera favorable.

Indicó que ya son varias semanas con cierta estabilidad, de entre 12 y 16 pacientes internados; es decir, no han habido repuntes de ingresos y eso es benéfico para la población y el hospital, lo que indica también la importancia de la vacuna contra el COVID-19, ya que reduce en gran medida la gravedad de las personas en caso que se contagien, por eso la insistencia en el sentido que todos estén vacunados y cotinúen con las medidas preventivas.

Por desgradia, mencionó el doctor Cortez Vargas, durante la semana pasada tuvieron cuatro decesos de ese tipo de pacientes, dos de ellos de personas que ingresaron en condiciones críticas y en menos de 24 horas fallecieron.

El director del hospital hizo hincapié en la recomendación a todas las personas, estén vacunadas o no, para que se sigan cuidano y eviten contagiarse del virus, ya que aún se sigue presente.