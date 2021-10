Diputados locales piden atender problemas de salud mental en Coahuila

FreeRadical09

Hoy, 9:00 am

publicado por: Que Te Importa

Podrían empezar haciendo su trabajo y aprobando leyes que tengan un beneficio real para la gente y no sólo para empresas transnacionales y ciudadanos acaudalados. El no tener que preocuparse por saber si uno va a volver vivo a su casa, si tendrá trabajo para comer mañana o si un problema médico no lo va a dejar en la ruina ayudaría muchísimo.

