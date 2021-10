Sin vacuna anti-COVID, más de 300 mil adultos de Durango

Faltan por vacunarse contra el COVID alrededor de 334 mil adultos en el estado de Durango, el 24.6 por ciento del padrón estatal; varios de ellos están a la espera de que arranque la vacunación para rezagados, pero otros más no se van a vacunar.

Los números que tiene la Secretaría de Salud de Durango sobre las personas que se han logrado inmunizar contra el virus en los 39 municipios de estado son un millón 27 mil 469 los que han recibido al menos la primera dosis.

El padrón de 18 años y más en el estado de Durango es de aproximadamente un millón 362 mil personas.

Ante esta cifra, en el estado acudieron a vacunarse ya el 75.4 por ciento de la población adulta, faltando por hacerlo alrededor de 334 mil personas.

De acuerdo a la estrategia nacional de vacunación contra el COVID, se espera que para finales de octubre se concluya con la vacunación de adultos en el país, por lo que queda todo este mes para que 334 mil duranguenses acudan a inmunizarse contra el virus.

Si se siguen las matemáticas simples, para lograr vacunar al 100 por ciento de la población adulta en el estado se requiere que en todos los días que restan del mes de octubre acudan 12 mil personas diariamente a inmunizarse.

De acuerdo a lo señalado por Sergio González Romero, secretario de Salud en Durango, ese 25 por ciento que no ha acudido a aplicarse la vacunación contra el virus no lo ha hecho por creencias, por malos comentarios en las redes sociales contra las vacunas o simple y sencillamente porque han decidido no vacunarse.

Ante esta situación, dijo que todavía se van a continuar instalando módulos de vacunación en varios puntos del estado para todos aquellos rezagados, que por una u otra causa no acudieron en las fechas en que le tocó al grupo de edad al que pertenecen.

"Estamos por abrir módulos especiales para todos los rezagados, los que no se han aplicado ninguna sola dosis, y vamos a aplicar la vacuna que tengamos más disponible para ello, dependiendo también el municipio", dijo Sergio González Romero.

Aunado a ello, se abrirá también el módulo de vacunación para segunda dosis de los de 40 a 49 años de edad en la ciudad de Durango para dejar pendientes la segunda aplicación a los de 18 a 29 años de edad.

