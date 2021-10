Diego Luna se burla de él al recordarse hace 20 años

"Ese wey de 20 años, no me hubiera hecho caso", dice bromista Diego Luna, cuando se le pregunta qué le diría a su yo de hace dos décadas, cuando comenzaba en el mundo del cine.

"No sé si aguantaría platicar mucho con él, pero le diría que se lo tome con más calma, que hay tiempo, que se divierta un poquito y no quiera estar en todos lados al mismo tiempo, que más vale estar en un lugar donde puedes ser útil.

"Recuerdo que yo dormía mucho en los viajes, ahora valoro cuál es mi cama y llegar a ella todas las noches, pero también, para ser sincero y conociendo a ese wey de 20 años, no me hubiera hecho caso", dice entre risas.

Esta mañana Luna fue oficialmente reconocido con el Premio Platino, que se otorga a lo mejor del cine y las series iberoamericanas, durante una charla con la prensa internacional. El galardón físico le será entregado la noche de este domingo durante la ceremonia de premiación que se realizará en la capital española.

El actor de "Y tu mamá también" y director de Abel se suma a gente como Antonio Banderas, Adriana Barraza, Edward James Olmos y Ricardo Darín que han obtenido la estatuilla en ediciones pasadas.

"Comencé a actuar a los seis años porque me daba miedo quedarme sólo en casa y acompañaba a mi papá al teatro, de pronto, ya no me dieron ganas de bajarme del escenario", recuerda.

El histrión de "Rudo y cursi" y "Rogue One: una historia de Star Wars", considera este momento como el indicado para que las producciones en español sean un bloque y recorran los países de habla hispana.

Recuerda que con "Y tu mamá también" llegó a España y de pronto algo pasó que la relación audiovisual entre ambas naciones se fracturó.

"A veces menospreciamos al público y ese es un grave error, el público está listo para que lo rete el contenido, hoy el público al menos al que yo me dirijo, es uno que festeja la especificad de las historias.

"La gente, gracias a las cercanía que dan las plataformas, valora ese nivel de detalle y hay que confiar en ellos, entre más específica sea la historia es más universal, vivimos en un momento en el que todo mundo se conecta, hoy es difícil que llegue un tío, te cuente una historia y se la creas", explica.