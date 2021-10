Yanet García recibe octubre vestida como bruja en poca ropa

La modelo regiomontana, Yanet García, le dio la bienvenida al mes de octubre sólo como 'ella sabe', poniéndose 'ad hoc' con la temporada al lucir un llamativo atuendo de bruja.

Acompañada de una escoba y un sombrero de punta, García se dejó ver con un brasier y una pantaleta que destacó sus glúteos, además de acompañar sus muslos con unas medias largas de rayas en color naranja con negro.

"Are you ready for Halloween? (¿Estás listo para Halloween?)", agregó la 'chica del clima' en su publicación en Instagram, misma que hasta el momento suma más de 510 mil 'me gusta'.

