André-Pierre Gignac seguirá en la banca de los Tigres en el partido ante Necaxa

Miguel Herrera quiere acabar con la malaria de no poder ganar en casa, tres empates en casa, pero lo hará sin André-Pierre Gignac.

El francés aún no se recupera de la lesión en el tobillo que le ha impedido tener regularidad en el torneo. El juego pasado ante el Atlético de San Luis se quedó en la banca y ante Necaxa será de la misma forma.

"André amaneció un poco adolorido del tobillo, a veces amanece bien, otras no. La alineación será la misma del juego pasado, André tendrá que esperar" dijo Miguel Herrera, técnico de los felinos.

Parece que la ausencia del francés, será una buena forma de demostrar que no hay dependencia por él, de parte de los regios. "Es un gran jugador, así lo ha demostrado, pero no se está dependiendo de él… Cuando está en la cancha, demuestra que es muy bueno, pero nadie es indispensable, el único indispensable es la pelota. Es un jugador importante, así lo dicen sus números, así lo dicen sus logros… Pero trataremos de seguir sin él".

Tampoco estará Nico López, quien se recupera de una operación de apendicitis, y Florian Thauvin, quien sufrió un desgarre. "Nico ya fue dado de alta por el cirujano, la próxima semana comanzara en lo físico. Y Florian hablé con él… Textual, me dijo que ‘nunca me he sentido tan bien, físicamente ya estaba, estoy listo’ y de la nada me vino esta lesión… Estaba bien en forma, pero trabajaremos para que regrese igual".

Hay que sumar tres puntos: "Ganar te hará subir, te acercará a los primeros lugares".

En Tigres la exigencia es grande: "A Tigres le exige porque se debe de estar hasta arriba. Llevamos tres juegos en casa sin ganar, y la gente no está contenta por eso. Este equipo te exige, y no voy a pedir benevolencia. Llegué a un equipo que tiene exigencia y la acepto como tal".

Aunque en el Universitario se han perdido puntos, "fuera de casa los hemos recuperado. Se perdió un juego importante que es el Clásico, donde hubo un par de postes que pudo haber cambiado las cosas. Después hemos empatado, tampoco es que tengamos una presión exagerada. En mi carrera he sabido manejar la presión, si no quisiera presión no estaría aquí sentado".