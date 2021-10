Las razones por la que los fans de Adele creen que está por lanzar su cuarto álbum titulado ¿‘30’?

Al menos eso es lo que sospechan los seguidores de la cantante británica luego de que se hicieran virales en redes sociales unas imágenes donde se pueden observar misteriosos anuncios crípticos en edificios y calles con el número “30”, lo que sus fans han interpretado como el anuncio de su siguiente álbum de estudio y el cuarto de su discografía.

Y es que cabe mencionar que sus discos sucesores son “19”, “21” y “25”, siendo este el último que publicó el 20 de noviembre de 2015, y han transcurrido casi seis años desde ese lanzamiento.

Los anuncios panorámicos aparecieron en Dublín, capital de Irlanda y en Dubái, ciudad en los Emiratos Árabes Unidos.

La publicación del nuevo disco de Adele se vio retrasada por la pandemia y después de un cambio radical de imagen en la artista que acaparó la atención en SNL, todo parece indicar que la intérprete de “Someone Like You” estaría por volver a la escena musical, pues hasta publicaciones como Rolling Stone, sospechan que se trata de un estrategia publicitaria orquestada por ella.

Pero no solo los anuncios con el número “30” ha desatado las especulaciones del regreso de Adele, pues la cantante Taylor Swift ha aumentado las teorías tras adelantar el próximo estreno de la versión regrabada de su álbum “Red”, pues verá la luz una semana antes de la fecha original: del 19 de noviembre, se ha reprogramado para el 12 del mismo mes.

“Tengo algunas noticias que creo que les van a gustar: ¡Mi versión de Red saldrá una semana antes de lo programado (incluido el vinilo de 4 discos) el 12 de noviembre! No puedo esperar para celebrar el 13 contigo y nuestro nuevo/viejo álbum de otoño”, escribió la cantante estadounidense en Twitter.

Got some news that I think you’re gonna like - My version of Red will be out a week earlier than scheduled (including the 4 disc vinyl) on November 12th ! Can’t wait to celebrate the 13th with you and our new/old autumn heartbreak album https://t.co/FVp6xizaOG